Obra atrasa e Beira-Mar segue com mureta e calçadas quebradas em Vitória

As obras de reurbanização da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar, em Vitória , ainda não começaram e quem passa pelo local encontra muretas quebradas e calçadas com buracos. A promessa da prefeitura era iniciar as intervenções de melhoria no trecho no fim de 2023 e concluir tudo em 18 meses, mas nem sinal de operários na região.

Nas imagens registradas pelo cinegrafista Roberto Pratti, da TV Gazeta, é possível ver que próximo à curva em frente ao Saldanha da Gama, sequer existe mureta. A única proteção para quem passa pela calçada é uma sinalização instalada pela prefeitura, para evitar acidentes e quedas no canal do porto.

Em outros trechos da mureta é possível ver ferragens expostas sem a cobertura de concreto. Na calçada, mais problemas: além das crateras, ciclistas e pedestres tem que dividir o mesmo espaço.

Projeto da nova Avenida Beira-Mar, que terá decks e mirante Crédito: Reprodução

O que diz a Prefeitura de Vitória

A Central de Serviços informa que a manutenção da calçada e do guarda-corpo da Avenida Beira-Mar já está na programação. "As equipes estão sendo mobilizadas para esse serviço", destaca.

"A Prefeitura de Vitória pondera ainda que a via passará por obras de reurbanização, que levará conforto e segurança para os pedestres, além de potencializar o grande apelo contemplativo da região", afirma.

"O projeto contempla a melhoria de calçadas, a reforma de ciclovias e conexão entre os trechos existentes, construção de uma nova edificação para o SOE (serviço de orientação ao esporte), implantação de um novo mirante, além de ampliação da calçada em certo trecho com execução de uma passarela que ampliará a passagem de pedestres e proporcionará a implantação de uma ciclovia", conclui.

Projeto de nova avenida Beira-Mar

Projeto de reurbanização

O projeto prevê intervenções ao longo de toda a Avenida Beira-Mar, de Bento Ferreira até o Porto de Vitória — um trecho de 4 quilômetros de extensão. A prefeitura quer conectar as ciclovias existentes, além de criar praça, mirante, um novo Serviço de Orientação ao Exercício (SOE) e outros espaços de convivência.

"Nossa ideia é reurbanizar toda a Avenida Beira-Mar e potencializar o ambiente contemplativo. Queremos uma avenida virada para o mar para ter local de contemplação e espaço para apreciar o pôr do sol, o que não existe hoje. Queremos humanizar esse equipamento público para que se torne um ambiente para utilização das pessoas", explicou o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini à época.

Além da ciclovia que vai se conectar com as outras da orla, criando um fluxo contínuo para quem circula de bicicleta, haverá melhoria nas calçadas e ampliação na calçada da Curva do Saldanha. E um novo prédio do Serviço de Orientação ao Exercício vai ficar em frente ao Salesiano.

O projeto contempla ainda a construção de um mirante e também de deques para que os moradores possam apreciar a Baía de Vitória. Segundo o prefeito, o projeto prevê áreas alagadas ao longo da orla, no mesmo molde do que está sendo feito na orla de São Pedro. Também haverá uma espécie de deque, além de flutuantes acoplados que oscilam de acordo com a maré e permite que as pessoas caminhem sobre ele.