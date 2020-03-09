Luísa Sonza é confirmada na Parada do Orgulho Gay de Nova York

Luisa Sonza Crédito: Jonathan Wolpert

Luísa Sonza, 21, se apresentará pela primeira vez na Parada do Orgulho Gay de Nova York, que acontece entre os dias 14 e 28 em junho deste ano.

A cantora foi anunciada através das redes sociais do evento, e se apresentará no dia 27, junto a nomes como Janelle Monáe, Betty Who, Pussy Riot e Coco & Breezy.

"Vai ter Lulu na Parada de Nova York! Gente, obrigada por tudo que vocês fizeram e fazem por mim! Eu não sei como agradecer! Vou trabalhar muito pra sempre entregar pra vocês o meu melhor! E esse ano tem turnê internacional! Eu tô tão feliz! Aguardem! Obrigada", comemorou a cantora com uma publicação no Instagram.

Sonza fez sua primeira participação na Parada Gay de São Paulo em 2019. Na ocasião, ela fez um discurso e o concluiu dizendo "Ele Não", famoso slogan contra o presidente Jair Bolsonaro.

Nos stories, a cantora agradeceu aos fãs por poder seguir para a Parda Gay fora do Brasil: "Isso é uma coisa que eu nunca imaginei que poderia acontecer na minha vida. E eu queria muito, especialmente, agradecer à comunidade LGBTQ por me apoiar da maneia que você me apoiam, com o carinho que me apoiam, porque eu sou uma mulher cis, casada, e vocês me trouxeram para o vale de uma maneira que não tem como explicar".