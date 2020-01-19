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Novela da Globo

Luísa Sonza vai estrear como atriz em 'Amor de Mãe'

A artista da ficção vai convidar Ryan, interpretado pelo ator Thiago Martins, para fazer uma parceria musical
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2020 às 22:10

Publicado em 18 de Janeiro de 2020 às 22:10

A cantora Luísa Sonza durante seu primeiro show feito no Espírito Santo, que aconteceu no Pavilhão de Carapina, na Serra Crédito: Almir Vargas
A novela Amor de Mãe está sendo como um teste para artistas que nunca atuaram antes. Depois de anunciar a participação de Anitta na trama, a TV Globo informou que Luísa Sonza também estará na produção televisiva. Nesta semana, ela gravou uma participação especial como a personagem Mel, que também é uma cantora famosa.

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A artista da ficção vai convidar Ryan, interpretado pelo ator Thiago Martins, para fazer uma parceria musical. Mas essa aproximação vai atrapalhar o namoro dele com Marina, vivida por Erika Januza.
No Instagram, Luísa mostrou uma foto na qual ela aparece caracterizada para a personagem. A imagem foi publicada pela Globo na rede social.
As cenas da cantora estão previstas para irem ao ar no fim de janeiro, antes da participação de Anitta, que foi programada para o mês seguinte. "Estou muito feliz em ter passado nos testes para a novela e pelo convite! Vai ser demais", disse Luísa.

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