Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Amor de Mãe"

Thiago Martins rebate críticas e diz que não é contra cotas

'Sou contra o sistema e não contra as cotas!', afirmou o ator, que interpreta o Ryan na novela 'Amor de Mãe'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2020 às 16:36

Publicado em 18 de Janeiro de 2020 às 16:36

Ator Thiago Martins, o Ryan da novela Amor de Mãe Crédito: João Cotta / TV Globo/Divulgação
Thiago Martins, 31, atualmente no ar como o Ryan da novela "Amor de Mãe" (Globo), usou as redes sociais nesta sexta (17) para rebater uma série de críticas que recebeu após uma entrevista sobre cotas.
Ao youtuber Bruno Simone, Thiago disse que é "contra e dói em mim, a cota é vergonhoso no país". O vídeo gerou enorme repercussão negativa para o ator.
Mas ele decidiu esclarecer a situação. Em sua conta no Instagram, disse que é contra o sistema, e não contra as cotas em si.

Veja Também

Silvio Santos é citado na Justiça por "filha perdida", diz colunista

Monique Evans surge com namorada em Vitória para procedimento estético

"Sou contra o sistema e não contra as cotas! Sou cria da favela do Vidigal, tenho consciência da minha cor e vi de perto a discriminação. Aliás, vejo até hoje", escreveu.
"Tenho amigos do Nós do Morro que não tiveram a mesma oportunidade que eu", disse sobre o grupo teatral, "e isso só reforça que o preconceito não acabou, ainda temos um longo caminho a percorrer".
"Infelizmente vivemos em um país racista e preconceituoso. Hoje tenho consciência do lugar de privilégio que alcancei. Acredito que o Brasil só vai pagar sua dívida histórica quando tiver políticas públicas que garantam a todos igualdade de condições e oportunidades de desenvolvimento."
"Cotas não são esmolas, é o mínimo que o Estado pode fazer para uma reparação histórica e cultural. Enquanto os negros não forem maioria nas unidades e nos lugares de poder, nada vai mudar. Repito: o que quis dizer é que sou contra o sistema, e não contra as cotas! Antes do ataque, estou aberto ao diálogo. Acredito que assim chegaremos a lugares melhores", finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A voz da filha que perdi está sendo honrada': as tragédias que o novo estatuto do paciente pretende evitar
Imagem de destaque
Governo demite presidente do INSS e servidora de carreira assume cargo
Imagem de destaque
Alckmin defende fim da escala 6x1 e diz que redução é tendência mundial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados