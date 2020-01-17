Silvio Santos é citado na Justiça por 'filha perdida', diz colunista

Crédito: Reprodução/Instagram @pgmsilviosantos

Silvio Santos , de 89 anos, é citado em um processo de paternidade aberto pela decoradora Clemozeide Lundgren, que procurou a Justiça para ser reconhecida como filha do dono do SBT . A informação é do colunista Leo Dias.

O processo, que corre em segredo de Justiça, pede investigação do caso da paternidade da moça, que de acordo com relatos de sua mãe diz que é filha do apresentador.

De acordo com Leo Dias, a ação começou em Santa Catarina, onde Clemozeide mora, mas foi transferida para a Comarca de Osasco, em São Paulo, por ser a cidade que sedia o SBT.

O colunista destaca que a ação é movia pelo escritório P & GG Pedroni, das advogadas Ana Pedroni e Maria Fernanda Gugelmin.