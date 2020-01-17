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Polêmica!

Silvio Santos é citado na Justiça por 'filha perdida', diz colunista

Segundo informações do colunista Leo Dias, do Uol, a decoradora Clemozeide Lundgren diz que é filha de Silvio Santos, dono do SBT
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 16:50

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 16:50

  Crédito: Reprodução/Instagram @pgmsilviosantos
Silvio Santos, de 89 anos, é citado em um processo de paternidade aberto pela decoradora Clemozeide Lundgren, que procurou a Justiça para ser reconhecida como filha do dono do SBT. A informação é do colunista Leo Dias. 
O processo, que corre em segredo de Justiça, pede investigação do caso da paternidade da moça, que de acordo com relatos de sua mãe diz que é filha do apresentador. 
De acordo com Leo Dias, a ação começou em Santa Catarina, onde Clemozeide mora, mas foi transferida para a Comarca de Osasco, em São Paulo, por ser a cidade que sedia o SBT. 
O colunista destaca que a ação é movia pelo escritório P & GG Pedroni, das advogadas Ana Pedroni e Maria Fernanda Gugelmin. 

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Questionada por Leo Dias, a assessoria de imprensa de Silvio Santos preferiu não se pronunciar sobre o assunto. Já a assessoria do SBT, ao colunista, disse que nenhum processo de paternidade chegou ao conhecimento dos advogados da emissora. 

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