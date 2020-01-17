'BBB 20': ex de Luccas Neto, youtuber Thayane Lima deve entrar na casa

Suposta participante do BBB 20: Thayane Lima é ex-noiva de Luccas Neto e estudante de Biomedicina Crédito: Reprodução/Instagram @calmathata

A youtuber Thayane Lima, estudante de Biomedicina, e ex-noiva de Luccas Neto , é uma das apostas, segundo Fábia Oliveira, do jornal O Dia. LIma tem 1,6 milhões de seguidores no Instagram e um deles é o Boninho, diretor-geral do BBB20.

Enquanto a lista oficial não sai, a Globo divulgou que um time de influenciadores digitais vai entrar antes na casa para dar alguns spoilers sobre a atração. Entre os convidados estão Thaynara OG, Lorena Improta, Justin Neto, Jade Seba, Fernanda Catania (Foquinha), Nayara Rattacasso, Matheus Mazzafera, Gina Indelicada e a blogueira Laura Brito.

Eles estarão dentro da casa por volta das 15h30, quando devem publicar e mostrar detalhes de como será a nova residência do BBB 20, que terá um muro separando os anônimos dos famosos. Tudo, segundo os influenciadores, será mostrado em suas respectivas redes sociais.

Até agora, a Globo deu indicativos de que dos 18 participantes desta edição, metade deles seria de influenciadores. Será que algum dos convidados desta sexta pode permanecer no programa?