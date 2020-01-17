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'BBB 20': ex de Luccas Neto, youtuber Thayane Lima deve entrar na casa

Ela tem 1,6 milhões de seguidores no Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 16:36

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 16:36

Suposta participante do BBB 20: Thayane Lima é ex-noiva de Luccas Neto e estudante de Biomedicina Crédito: Reprodução/Instagram @calmathata
Os nomes dos participantes do Big Brother Brasil 2020 só serão revelados neste sábado (18) ao longo da programação da TV Globo. No entanto, alguns nomes já circulam entre os colunistas sociais.
A youtuber Thayane Lima, estudante de Biomedicina, e ex-noiva de Luccas Neto, é uma das apostas, segundo Fábia Oliveira, do jornal O Dia. LIma tem 1,6 milhões de seguidores no Instagram e um deles é o Boninho, diretor-geral do BBB20.
Enquanto a lista oficial não sai, a Globo divulgou que um time de influenciadores digitais vai entrar antes na casa para dar alguns spoilers sobre a atração. Entre os convidados estão Thaynara OG, Lorena Improta, Justin Neto, Jade Seba, Fernanda Catania (Foquinha), Nayara Rattacasso, Matheus Mazzafera, Gina Indelicada e a blogueira Laura Brito.

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Eles estarão dentro da casa por volta das 15h30, quando devem publicar e mostrar detalhes de como será a nova residência do BBB 20, que terá um muro separando os anônimos dos famosos. Tudo, segundo os influenciadores, será mostrado em suas respectivas redes sociais.
Até agora, a Globo deu indicativos de que dos 18 participantes desta edição, metade deles seria de influenciadores. Será que algum dos convidados desta sexta pode permanecer no programa?
"Muito feliz de participar novamente do BBBXP! O que vai acontecer será surpresa e nem eu mesma sei! Só sei que vou precisar da ajuda de vocês pra entrar na casa! E aí? Posso contar com vocês amanhã?", disse Thaynara, que recentemente voltou a namorar o cantor sertanejo Gustavo Mioto.

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