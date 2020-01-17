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Cissa Guimarães late ao vivo no 'Mais Você' e deixa fãs confusos

Apresentadora, que substituiu Ana Maria Braga no 'Mais Você', na Globo, desta sexta (17) reagiu a uma reportagem com latidos; entenda

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 12:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 12:04
A apresentadora Cissa Guimarães Crédito: Globo/Reprodução
Cissa Guimarães se tornou o centro das atenções na manhã desta sexta (17) depois de protagonizar momentos, no mínimo, curiosos no "Mais Você", na Globo
A apresentadora, que substituiu Ana Maria Braga no matinal global, ao lado de Fabrício Barraglini, chocou os fãs ao soltar latidos realistas durante a atração. 

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No momento do comportamento, Cissa estava apenas reagindo a uma reportagem sobre uma cachorrinha de estimação que parava para assistir ao "Mais Você" junto do dono. "Dá carinho nela pra gente", ainda pediu a loira, antes de mandar o recado para o animal de estimação: "Au au para você". 

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