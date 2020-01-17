Cissa Guimarães late ao vivo no 'Mais Você' e deixa fãs confusos

Cissa Guimarães se tornou o centro das atenções na manhã desta sexta (17) depois de protagonizar momentos, no mínimo, curiosos no "Mais Você", na Globo.
A apresentadora, que substituiu Ana Maria Braga no matinal global, ao lado de Fabrício Barraglini, chocou os fãs ao soltar latidos realistas durante a atração.
No momento do comportamento, Cissa estava apenas reagindo a uma reportagem sobre uma cachorrinha de estimação que parava para assistir ao "Mais Você" junto do dono. "Dá carinho nela pra gente", ainda pediu a loira, antes de mandar o recado para o animal de estimação: "Au au para você".