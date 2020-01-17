Boninho faz plástica para 'ficar mais gato para Ana Furtado'

O diretor de TV Boninho, 58, fez uma cirurgia plástica na região do abdômen, segundo ele, "para ficar mais gato" para a esposa, a apresentadora Ana Furtado. O procedimento foi realizado há sete dias, mas o resultado, mesmo que ainda coberto por uma regata, gases e faixas, só foi mostrado agora.
"E aí você me pergunta: Boninho, você está fantasiado de aqualouco, já é Carnaval? E eu te respondo: Completei três [quatro] anos da bariátrica, e alguns quilos a menos, muita malhação, mas mesmo assim alguma coisa sobra. Ai tomei coragem para ficar mais gato para minha Ana Furtado", disse ele ao publicar imagem da proteção na barriga no Instagram.
A cirurgia bariátrica de Boninho foi realizada em janeiro de 2016. Ele perdeu mais de 45 quilos de lá para cá e iniciou um hábito saudável de malhar regularmente.
"Resolvi fazer uma abdominoplastia. Pelas mãos do papa e amigo cirurgião plástico Paulinho Müller. Muita gente falou que dói, mas estou completando sete dias e já dá vontade de voltar a malhar. Não posso. Quase nem sair, até tirar todos os pontos. Então o projeto tanquinho da Ana começa daqui 30 dias", completou.
Boninho se prepara para colocar no ar o BBB 20, do qual é diretor. Para essa edição, a Globo já está lançando alguns spoilers, dentre eles que a casa terá convidados e inscritos e um muro para separá-los. Os novos participantes do BBB 20 serão anunciados neste sábado (18).