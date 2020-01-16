Monique Evans choca fãs após harmonização facial em Vitória: 'Me achando'

Monique Evans, de 63 anos, veio a Vitória, no Espírito Santo, na noite da última terça (14) e começou a estada por aqui mostrando o quarto do hotel de luxo em que se hospedou, na Praia do Canto, e se mostrou encantada pela vista da capital capixaba.
Nesta quarta (15), a loira foi ao seu perfil do Instagram explicar tudo o que foi feito.
"Hoje fiz harmonização facial com a doutora Mariana Laranja. Lifting facial face e pescoço com fios de sustentação de PDO", começou, completando: "Preenchimento labial e botox".
Em seguida, Monique também falou que a duração dos procedimentos estéticos são de até um ano e que os fios que foram colocados também induzem a produção de colágeno, o que melhor o aspecto da pele.
Em um outro post, a bonita legendou: "Estou me achando linda! Olha o antes e o agora. Amanhã mostro com make".
Nos comentários dos posts, os fãs ficaram chocados com a mudança radical de forma instantânea, mas incentivaram a loira a se cuidar e se manter bela.