Monique Evans choca fãs após harmonização facial em Vitória: 'Me achando'

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Hoje fiz harmonização facial com a @dra_mariana_laranja . Lifting facial face e pescoço com fios de sustentação de PDO. Preenchimento labial e botox. Os fios são absorvíeis em até um ano, enquanto esse processo de absorção acontece, eles produzem MUITO colágeno, o que é observado a partir de 30 dias até 6 meses. Não tem corte, pontos, o procedimento é rápido e com anestesia local injetável. Olha a diferença na hora e sem make