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Botox e fios de PDO

Monique Evans choca fãs após harmonização facial em Vitória: 'Me achando'

A mãe de Bárbara Evans, Monique Evans, veio a Vitória, no Espírito Santo, acompanhada da namorada, a DJ Cacá Werneck, para se submeter a uma série de procedimentos estéticos, incluindo aplicações de botox, preenchimento, fios de sustentação e hamornização facial

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 11:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2020 às 11:46
Monique Evans Crédito: Reprodução/Instagram @moniquevansreal
Monique Evans, de 63 anos, veio a Vitória, no Espírito Santo, na noite da última terça (14) e começou a estada por aqui mostrando o quarto do hotel de luxo em que se hospedou, na Praia do Canto, e se mostrou encantada pela vista da capital capixaba.
No mesmo dia, a mãe de Bárbara Evans - que veio ao Estado acompanhada da namorada, a DJ Cacá Werneck -, adiantou que iria se submeter a procedimentos estéticos com uma profissional da Ilha e assim foi feito.
Nesta quarta (15), a loira foi ao seu perfil do Instagram explicar tudo o que foi feito.

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"Hoje fiz harmonização facial com a doutora Mariana Laranja. Lifting facial face e pescoço com fios de sustentação de PDO", começou, completando: "Preenchimento labial e botox".
Em seguida, Monique também falou que a duração dos procedimentos estéticos são de até um ano e que os fios que foram colocados também induzem a produção de colágeno, o que melhor o aspecto da pele.
Em um outro post, a bonita legendou: "Estou me achando linda! Olha o antes e o agora. Amanhã mostro com make".
Ver essa foto no Instagram

To me achando linda!!! Olha o antes e o agora.. Amanhã mostro com make.

Uma publicação compartilhada por Monique Evans (@moniquevansreal) em

Nos comentários dos posts, os fãs ficaram chocados com a mudança radical de forma instantânea, mas incentivaram a loira a se cuidar e se manter bela. 

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