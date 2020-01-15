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Monique Evans surge com namorada em Vitória para procedimento estético

Monique Evans e a namorada, a DJ Cacá Werneck, jantaram com a dentista Mariana Laranja nesta terça (14), especialista em harmonização facial e outros procedimentos estéticos no Espírito Santo

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 12:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 12:20
A DJ Cacá Werneck e a namorada, Monique Evans Crédito: Reprodução/Instagram @moniquevansreal
No fim desta terça-feira (14), Monique Evans anunciou em seu perfil do Instagram que já estava em Vitória, no Espírito Santo, ao lado da namorada, a DJ Cacá Werneck. Nos stories, a loira mostrou o quarto de hotel em que está, na Praia do Canto, e elogiou o ambiente. 
Ela, que ficou hospedada em um andar mais alto do estabelecimento, ficou encantada com a vista e elogiou duas vezes: "Chegamos aqui em Vitória, olha que quarto lindo, olha essa vista que a Cacá está sentadinha... Que vista é essa, de Vitória... Olha a cama, quarto maravilhoso". 
Em seguida, a mãe de Bárbara Evans brincou com a amada, que ficou "muda" durante a gravação dos vídeos, e soltou: "Quer falar alguma coisa?". Cacá respondeu com a cabeça que não e completou: "Hoje eu estou antipática. Mas é o cansaço. Cansada, mas muito grata a Deus". 

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Depois disso, Monique comemorou que a namorada decidiu se pronunciar e voltou a elogiar a vista da Capital: "Olha a vista mais uma vez". 

HARMONIZAÇÃO FACIAL

O que é certo é que Monique e a namorada vão se submeter a algum procedimento estético. Mas a especulação não é sem provas: o casal jantou com a dentista e empresária Mariana Laranja e sua esposa, Dayane Barros, em um restaurante de Vitória e nos stories deixaram claro que vão realizar alguma coisa que vai mudar (e muito!) o visual. 
"Estou em Vitória aqui, eu e Cacá, e amanhã (quarta, dia 15) temos novidades, né? Amanhã vamos mudar muito. Vamos mudar tudo e mostrar tudo", disse Monique, em seus vídeos. 
Ao mesmo tempo, Mariana também compartilhou registros no Instagram em que dizia: "Estamos jantando com duas pessoas maravilhosas, que a gente é fã, duas lindas. O que será que vamos aprontar no consultório amanhã (quarta, dia 15), hein?". "O dia vai ser quente", brincaram Monique e Cacá. 
Mariana é bastante famosa por realizar procedimentos estéticos no Espírito Santo - desde estética bucal, harmonização facial, preenchimentos e botox até fios de PDO - recentemente se casou com sua atual esposa e chocou os convidados ao chegar ao local de helicóptero. A dentista tem mais de 101 mil seguidores só no Instagram. 

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