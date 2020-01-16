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Querem ser mamãe

Ludmilla e esposa, Brunna Gonçalves, planejam primeiro filho

Primeiro herdeiro de Ludmilla deve ser gerado no ventre da esposa, Brunna Gonçalves; as duas já estão pesquisando métodos para ter o primeiro filho; as informações são da colunista Fábia Oliveira, de O Dia

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 11:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2020 às 11:11
A cantora Ludmilla e a esposa, a dançarina Brunna Gonçalves Crédito: Reprodução/Instagram @brunnagoncalves
Ludmilla e sua esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, já estão planejando o primeiro filho do casal. Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, de O Dia, as duas confirmaram que querem ser mamães logo e já estão até pesquisando os melhores métodos que podem ser usados neste caso. 
"Quero ter esse ano. O primeiro eu vou ter, quero gerar. Pensamos em ter os genes das duas. A gente já sabe que tem uma clínica na Barra que faz isso. Já estamos pesquisando. Depois vamos ver se adotamos. Eu quero começar o processo logo esse ano, porque eu sei que isso é algo que pode demorar e também porque eu já estou com 28 anos. Quero ter meu primeiro filho antes dos 30, contou Brunna à colunista. 

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A dançarina disse ainda, a Fábia Oliveira, que está em uma ótima fase da vida. Estou num momento muito feliz da minha vida. Estou casada, mas já morávamos juntas. Ela é o amor da minha vida, tudo está se encaixando e dando certo tanto no trabalho, quanto dentro de casa. No casal sempre tem um que segura a onda, e no nosso relacionamento eu sou essa pessoa. Sou mais velha e costumo sempre manter a calma nos momentos mais tensos e também defendo a Ludmilla com unhas e dentes, concluiu. 

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