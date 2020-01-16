Aos 75 anos, Ronnie Von entrega vida sexual: 'Duas vezes e meia'

Kika e o marido, o apresentador Ronnie Von Crédito: Reprodução/Instagram @ronnievonoficial

Ronnie Von segue fora da telinha desde julho do ano passado, quando foi demitido da TV Gazeta. Aos 75 anos de idade, ele deve voltar à televisão, segundo o próprio revelou em entrevista ao programa de Cidinha Campos na Rádio Tupi, no Rio de Janeiro.

Ronnie falou que volta a aparecer para os fãs em março, mas sem entregar mais detalhes sobre emissora e formado de programa.

O apresentador, que é casado há mais de 30 anos com Kika Von, contou também com bom humor alguns detalhes de sua rotina de sexo com a eleita.