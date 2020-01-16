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Aos 75 anos, Ronnie Von entrega vida sexual: 'Duas vezes e meia'

Apresentador demitido da TV Gazeta, Ronnie Von disse que volta a ter programa em março e revelou detalhes sobre sua vida sexual com a esposa há 34 anos, Kika Von

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 10:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2020 às 10:55
Kika e o marido, o apresentador Ronnie Von Crédito: Reprodução/Instagram @ronnievonoficial
Ronnie Von segue fora da telinha desde julho do ano passado, quando foi demitido da TV Gazeta. Aos 75 anos de idade, ele deve voltar à televisão, segundo o próprio revelou em entrevista ao programa de Cidinha Campos na Rádio Tupi, no Rio de Janeiro. 
Ronnie falou que volta a aparecer para os fãs em março, mas sem entregar mais detalhes sobre emissora e formado de programa.
O apresentador, que é casado há mais de 30 anos com Kika Von, contou também com bom humor alguns detalhes de sua rotina de sexo com a eleita. 

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Em outras ocasiões, Ronnie já havia revelado que fazia sexo três vezes na semana, mas confessou que houve uma queda na frequência: "Hoje em dia são duas vezes e meia", entregou. 

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