Angélica abre o jogo sobre Luciano Huck presidente: 'Decisão é dele'

Recebo muito o feedback Angélica será incrível como primeira-dama", disse a loira, em entrevista à nova edição da revista JP.

Sobre o possível caminho do amado na política, Angélica afirmou que estará ao lado dele: "Estamos juntos nisso, mas a decisão é dele".

Angélica deve voltar à programação da Globo em 2020. Depois do fim de "Estrelas", em abril de 2018, ela está fora da telinha, mas deve retornar com um novo programa que tem título provisório de "Curva da Felicidade", previsto para ser exibido nas tardes de sábado.