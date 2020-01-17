Angélica abre o jogo sobre Luciano Huck presidente: 'Decisão é dele'

Angélica decidiu se pronunciar sobre a possível candidatura do marido, o apresentador Luciano Huck, à Presidência do Brasil nas próximas eleições de 2022.
Recebo muito o feedback Angélica será incrível como primeira-dama", disse a loira, em entrevista à nova edição da revista JP.
Sobre o possível caminho do amado na política, Angélica afirmou que estará ao lado dele: "Estamos juntos nisso, mas a decisão é dele".
Angélica deve voltar à programação da Globo em 2020. Depois do fim de "Estrelas", em abril de 2018, ela está fora da telinha, mas deve retornar com um novo programa que tem título provisório de "Curva da Felicidade", previsto para ser exibido nas tardes de sábado.