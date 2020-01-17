Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novos trabalhos

Angélica abre o jogo sobre Luciano Huck presidente: 'Decisão é dele'

Apresentadora Angélica falou que estará do lado do marido, Luciano Huck, mesmo se ele decidir se candidatar à Presidência do Brasil

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 10:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 10:40
  Crédito: Reprodução/Instagram @angelicaksy
Angélica decidiu se pronunciar sobre a possível candidatura do marido, o apresentador Luciano Huck, à Presidência do Brasil nas próximas eleições de 2022. 
Recebo muito o feedback Angélica será incrível como primeira-dama", disse a loira, em entrevista à nova edição da revista JP. 
Sobre o possível caminho do amado na política, Angélica afirmou que estará ao lado dele: "Estamos juntos nisso, mas a decisão é dele". 

Veja Também

Thaynara OG, Lore Improta e Matheus Mazzafera estarão no BBB XP

Boninho faz plástica para "ficar mais gato para Ana Furtado"

Zizi Possi tranquiliza fãs com vídeo na UTI após cirurgia delicada

Angélica deve voltar à programação da Globo em 2020. Depois do fim de "Estrelas", em abril de 2018, ela está fora da telinha, mas deve retornar com um novo programa que tem título provisório de "Curva da Felicidade", previsto para ser exibido nas tardes de sábado. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Líder de quadrilha de roubo de cargas que agia no ES é preso no RJ
Cantor Silva
Justiça mantém indenização de R$ 20 mil a Silva por show cancelado no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados