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Coluna

Zizi Possi tranquiliza fãs com vídeo na UTI após cirurgia delicada

Cantora Zizi Possi teve de passar por procedimento na coluna

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 09:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 09:26
A cantora Zizi Possi Crédito: Reprodução/Instagram @zizipossi
A cantora Zizi Possi, 63, teve de passar por um procedimento complicado na coluna. Porém, para tranquilizar os fãs, fez questão de publicar uma foto direto da cama do hospital. "Um alô diretamente da UTI", postou.
A filha dela, Luiza Possi, deu mais detalhes de como foi o procedimento. "Ela fez uma operação bem complexa de coluna. Todo mundo está me perguntando e achei melhor informar vocês que estão preocupados. Deu tudo certo. Ela está bem. Ela está se recuperando muito bem. Muito obrigada pelo carinho que vocês têm com a gente. Ela manda beijos", disse. Dias antes da cirurgia, Zizi já reclamava de muita dor, mas dizia que era para seguir em frente com vibrações positivas.

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Pra quem não sabe e quer saber...

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Ainda não há um prazo para que ela receba alta.

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