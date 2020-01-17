Liam Hemsworth supera Miley Cyrus e é visto aos beijos com modelo

O ator Liam Hemsworth Crédito: Reprodução/Instagram @liamhemsworth

Liam Hemsworth , 29, foi flagrado aos beijos com a modelo Gabriella Brooks, 21, na Australia. Os dois estavam na praia e foram fotografados pelo paparazzi enquanto trocavam beijos. O relacionamento do ator com a australiana não tinha sido confirmado desde então.

Em dezembro do ano passado, o site Daily Mail afirmou que os dois estavam juntos e que Hemsworth já teria apresentado a modelo para a família. Brooks é a primeira pretendente do astro após a sua separação com Miley Cyrus , com quem ficou por quase dez anos.

Cyrus e Hemsworth chegaram a um acordo sobre o divórcio, segundo informa americano TMZ. Eles se separaram depois de oito meses de casamento e anunciaram o término em agosto do ano passado. Fontes do site afirmaram que a cantora, conhecida por seu papel como Hannah Montana, no Disney Channel, ficou com os 15 animais de estimação do casal.

Além disso, já existia um acordo pré-nupcial sobre a divisão dos bens. Hemsworth foi quem entrou com o pedido de separação e citou como motivo as "diferenças irreconciliáveis".