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Liam Hemsworth supera Miley Cyrus e é visto aos beijos com modelo

Ator teve acordo de divórcio finalizado com cantora no final do ano passado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 16:33

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 16:33

O ator Liam Hemsworth Crédito: Reprodução/Instagram @liamhemsworth
Liam Hemsworth, 29, foi flagrado aos beijos com a modelo Gabriella Brooks, 21, na Australia. Os dois estavam na praia e foram fotografados pelo paparazzi enquanto trocavam beijos. O relacionamento do ator com a australiana não tinha sido confirmado desde então.
Em dezembro do ano passado, o site Daily Mail afirmou que os dois estavam juntos e que Hemsworth já teria apresentado a modelo para a família. Brooks é a primeira pretendente do astro após a sua separação com Miley Cyrus, com quem ficou por quase dez anos.

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Cyrus e Hemsworth chegaram a um acordo sobre o divórcio, segundo informa americano TMZ. Eles se separaram depois de oito meses de casamento e anunciaram o término em agosto do ano passado. Fontes do site afirmaram que a cantora, conhecida por seu papel como Hannah Montana, no Disney Channel, ficou com os 15 animais de estimação do casal.
Além disso, já existia um acordo pré-nupcial sobre a divisão dos bens. Hemsworth foi quem entrou com o pedido de separação e citou como motivo as "diferenças irreconciliáveis".
Cyrus também está em um novo relacionamento com o cantor Cody Simpson. Os dois não escondem o namoro nas redes sociais e compartilham diversas fotos com os fãs. Já Hemsworth ainda não publicou imagens com a nova namorada, e ainda não apagou os cliques com a ex-esposa.

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