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Renata Rasseli

Grife do ES lança coleção para celebrar o Orgulho  LGBT+

A Origens criou uma camisa exclusiva que celebra o apoio à causa e vai destinar parte do valor das vendas para a associação Gold, que presta serviços à população LGBTI+ em situação de risco no ES

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 05:00

Públicado em 

29 jun 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

camisetas com temática LGBT+
Camisetas com temática LGBT+ da Origens Crédito: divulgação
Igor Sousa e Rafael Miranda, sócios-fundadores da Origens, acabam de anunciar um lançamento especial em celebração ao Dia Internacional do Orgulho LGBT, comemorado no dia 28 de junho. A marca capixaba criou uma camisa exclusiva que celebra o apoio à causa e vai destinar parte do valor das vendas para a associação Gold, que presta serviços à população LGBTI+ em situação de risco no ES.

HISTÓRIA DA FOTO

Foto de Chico Guedes de uma viagem ao sertão de Pernambuco
Foto de Chico Guedes de uma viagem ao sertão de Pernambuco Crédito: Chico Guedes
Nesta segunda-feira, dia 29, às 18hs, a Mosaico Fotogaleria (@mosaicofotogaleria), apresenta o  segundo encontro “História da foto” com o fotojornalista Chico Guedes (@chicoguedes), que convida a fazer uma viagem ao sertão de Pernambuco para ouvir a história por trás dessa fotografia. O bate-papo será conduzido pelo fotógrafo Gabriel Lordêllo @gabriellordello.

SONHAR COLORIDO FAZ BEM

Em tempos da pandemia, a arte reafirmou o seu papel fundamental dentro do no “novo normal” ainda cheio de incertezas. Sabendo o poder de ressignificar que a arte exerce em momentos difíceis, o Festival de Cinema de Vitória escolheu para sua 27ª edição o tema “Sonhar Colorido Faz Bem”, inspirado em um sonho de Hélio Coelho, artista escolhido para inspirar a identidade visual do evento.
Neusa Mendes
Neusa Mendes Crédito: Divulgação
A frase foi escolhida pela artista de formação, crítica de arte, curadora e produtora, Neusa Mendes, um dos nomes mais respeitados nas Artes Plásticas do Espírito Santo e do país, além de trabalhos reconhecidos internacionalmente, e que, ao lado da designer Anaise Perrone, assina a identidade visual do Festival de Cinema de Vitória, repetindo a parceria de sucesso iniciada em 2019.

CASA NOVA

André Menezes está de casa nova. O hairstylist e maquiador agora atende em endereço na Mata da Praia, em Vitória.

NASCEU!

A dermatologista Karina Mazzini comemora! Na última sexta-feira, 19, nasceu Laura, filha do advogado Homero Mafra e de Lígia Kunsendorf Mafra. Karina que é amiga de longa data do advogado é madrinha do bebê. “Mais uma afilhada para eu dedicar todo o carinho e mimar bastante uma família que admiro”, afirma.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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