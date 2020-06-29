Grife do ES lança coleção para celebrar o Orgulho  LGBT+

Camisetas com temática LGBT+ da Origens Crédito: divulgação

Igor Sousa e Rafael Miranda, sócios-fundadores da Origens, acabam de anunciar um lançamento especial em celebração ao Dia Internacional do Orgulho LGBT, comemorado no dia 28 de junho. A marca capixaba criou uma camisa exclusiva que celebra o apoio à causa e vai destinar parte do valor das vendas para a associação Gold, que presta serviços à população LGBTI+ em situação de risco no ES.

HISTÓRIA DA FOTO

Foto de Chico Guedes de uma viagem ao sertão de Pernambuco Crédito: Chico Guedes

Nesta segunda-feira, dia 29, às 18hs, a Mosaico Fotogaleria (@mosaicofotogaleria), apresenta o segundo encontro “História da foto” com o fotojornalista Chico Guedes (@chicoguedes), que convida a fazer uma viagem ao sertão de Pernambuco para ouvir a história por trás dessa fotografia. O bate-papo será conduzido pelo fotógrafo Gabriel Lordêllo @gabriellordello.

SONHAR COLORIDO FAZ BEM

Em tempos da pandemia, a arte reafirmou o seu papel fundamental dentro do no “novo normal” ainda cheio de incertezas. Sabendo o poder de ressignificar que a arte exerce em momentos difíceis, o Festival de Cinema de Vitória escolheu para sua 27ª edição o tema “Sonhar Colorido Faz Bem”, inspirado em um sonho de Hélio Coelho, artista escolhido para inspirar a identidade visual do evento.

Neusa Mendes Crédito: Divulgação

A frase foi escolhida pela artista de formação, crítica de arte, curadora e produtora, Neusa Mendes, um dos nomes mais respeitados nas Artes Plásticas do Espírito Santo e do país, além de trabalhos reconhecidos internacionalmente, e que, ao lado da designer Anaise Perrone, assina a identidade visual do Festival de Cinema de Vitória, repetindo a parceria de sucesso iniciada em 2019.

CASA NOVA

André Menezes está de casa nova. O hairstylist e maquiador agora atende em endereço na Mata da Praia, em Vitória.

NASCEU!