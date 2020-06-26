Ex-BBB, capixaba Gizelly estreia em novo quadro do AGTV na TV Gazeta

Ex-BBB Gizelly Bicalho terá novo quadro no programa AGTV, na TV Gazeta Crédito: Divulgação

Ainda curtindo a fama conquistada no "Big Brother Brasil 20", Gizelly Bicalho se prepara para estrear na telinha da TV Gazeta, afiliada da Rede Globo no Espírito Santo. A BBB capixaba vai compartilhar a reforma do seu novo apartamento, localizado no bairro Enseada do Suá, área nobre da capital, em novo quadro do programa AGTV , a partir de julho. O nome do programa será escolhido a partir de hoje, no Instagram @sigaag

Gizelly Bicalho saiu do BBB20 e virou celebridade. Participou de vários programas, foi capa de revista, destaque em sites nacionais e fenômeno nas redes sociais com mais de 4,5 milhões de seguidores em apenas uma delas. Considerada uma das promessas do Instagram, um dos nomes mais engajados do Twitter e apontada como uma das BBBs mais carismáticas, Gizelly decidiu iniciar na internet um novo reality: a reforma da sua nova casa.

CELEBRIDADE

Ela fez um vídeo de apresentação do novo apartamento, contando a realização de um sonho, motivando os seguidores a batalharem pelo que querem e mostrando os cômodos do novo lar. Em pouco tempo, o vídeo foi compartilhado milhares de vezes e chegou a ser visto por 2 milhões de pessoas. A reportagem sobre o apartamento foi a mais lida do Globo.com e foi publicada em mais de 25 sites do segmento.

O apartamento de Gizelly fica em Vitória, de frente para o Convento da Penha, Praça do Papa e Terceira Ponte, símbolos do Estado que a advogada faz questão de propagar para todo o Brasil. O novo apartamento terá todos os pisos trocados, quatro banheiros reformados com pedras ornamentais, uma nova cozinha, área gourmet e estúdio de gravação.