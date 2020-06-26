Ivete Sangalo alerta sobre diagnóstico do câncer em meio à pandemia

Ivete Sangalo Crédito: Divulgação

A cantora Ivete Sangalo aderiu à campanha “O Câncer Não Espera. Cuide-se Já”. O objetivo é alertar para os atrasos dos exames diagnósticos da doença e da importância da continuidade dos tratamentos para pacientes oncológicos. Os adiamentos, por medo do contágio pelo novo coronavírus, podem impactar nas chances de cura do câncer. “A vida te espera. O câncer não “, diz Ivete, em seu vídeo de apoio.

Aberta à participação de empresas, entidades ligadas à área médica ou qualquer cidadão engajado na luta em favor da vida e da saúde dos brasileiros, o movimento tem por objetivo alertar a sociedade brasileira para os riscos do adiamento de exames, cirurgias e terapias de combate ao câncer em função da pandemia.

A campanha “O Câncer Não Espera. Cuide-se Já.” é assinada pelo Instituto Oncoclínicas - iniciativa do corpo clínico do Grupo Oncoclínicas para promoção da saúde, educação médica continuada e pesquisa - em parceria com Sociedade Brasileira de Radioterapia (SBRT), Sociedade Brasileira de Patologia (SBP), Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica (SBCT), Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale), Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer (Tucca), Instituto Oncoguia e Movimento Todos Juntos Contra o Câncer (TJCC). Interessados em aderir podem encontrar mais informações no www.cancernaoespera.com.br.

MEU CABELO É LINDO

A terapeuta capilar naturalista Paula Breder criou um livro infantil “Meu cabelo é lindo” Crédito: Divulgação

A terapeuta capilar naturalista Paula Breder criou um livro infantil “Meu cabelo é lindo” com ilustrações contando a história de “Bia”, personagem fictícia que conta a história da própria Paula, que na infância sentia preconceito pelos seus cachos.

Capa do livro infantil “Meu cabelo é lindo” Crédito: Divulgação

“Adicionei o livro - um projeto pessoal que eu guardava a sete chaves – a um kit lançamento da linha infantil de produtos capilares, porém a empatia pela história, a repercussão foi tão grande, que vou vender nos salões e no meu site”, conta Paula. “No atual momento em que estamos passando, em que bandeiras estão sendo levantadas por nós negros, precisamos reaprender a nos olhar no espelho, a assumir nossa personalidade, e nossa essência, e deixar de lado a afirmação que ter cabelo liso é mais bonito e saudável, isso está fora de moda e não é mais padrão”.

BASTIDORES DE UM PEDIDO DE CASAMENTO

A empresária Karla Bautz, da Bautz Alianças, foi uma das cumplices do inusitado pedido de casamento feito pelo inspetor ferroviário Erlan Delunardo Ferri à, agora noiva, Bárbara Carneiro Canicali, ao ter alta após se curar do coronavírus. A surpresa foi feita ainda no hospital, com a presença e apoio de toda equipe. “A médica Letícia Magalhães, que prestou toda assistência para ele nestes 14 dias, em que ele ficou internado na UTI, fez a ponte entre a gente para que a escolha do modelo fosse feita à distância, por Whatsapp”, revelou.

FESTA VIRTUAL