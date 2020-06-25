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Renata Rasseli

Maestro João Carlos Martins faz 80 e ganha presente de designer do ES

A pedido de uma fã capixaba, a designer Vivian Chiabay criou uma peça em comemoração aos 80 anos de um dos maestros mais famosos do Brasil

Públicado em 

25 jun 2020 às 14:03
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

o maestro João Carlos Martins com o presente criado pela designer Vivian Chiabay para
O maestro João Carlos Martins com o presente criado pela designer Vivian Chiabay para Crédito: Divulgação
O maestro João Carlos Martins comemora 80 anos nesta quinta-feira 25) e, dentre tantos presentes, recebeu um presente do ES. A pedido de uma fã, a professora de piano Christianne Frauches, nossa designer Vivian Chiabay criou uma obra para marcar a data. 
Criação da designer Vivian Chiabay para o maestro João Carlos Martins
Criação da designer Vivian Chiabay para o maestro João Carlos Martins Crédito: Divulgação
A peça traz ainda uma mensagem da fã capixaba: "Só sabe multiplicar aquele que aprende a dividir. Obrigada por dividir a música com o mundo."
Criação da designer Vivian Chiabay para o maestro João Carlos Martins
Criação da designer Vivian Chiabay para o maestro João Carlos Martins Crédito: Divulgação

LIVE DE ANIVERSÁRIO

Para celebrar seu aniversário,  o maestro vai apresentar uma live com músicos da Bachiana Filarmônica Sesi-SP e artistas convidados. A transmissão será pelo canal do Teatro Bradesco no YouTube, nesta quinta-feira (25, a partir das 20h.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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