Maestro João Carlos Martins faz 80 e ganha presente de designer do ES

O maestro João Carlos Martins comemora 80 anos nesta quinta-feira 25) e, dentre tantos presentes, recebeu um presente do ES. A pedido de uma fã, a professora de piano Christianne Frauches, nossa designer Vivian Chiabay criou uma obra para marcar a data.
A peça traz ainda uma mensagem da fã capixaba: "Só sabe multiplicar aquele que aprende a dividir. Obrigada por dividir a música com o mundo."
LIVE DE ANIVERSÁRIO
Para celebrar seu aniversário, o maestro vai apresentar uma live com músicos da Bachiana Filarmônica Sesi-SP e artistas convidados. A transmissão será pelo canal do Teatro Bradesco no YouTube, nesta quinta-feira (25, a partir das 20h.