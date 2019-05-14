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MÚSICA

Maestro e pianista João Carlos Martins fará encontro na Fafi

Maestro vai divulgar o projeto "Orquestrando o Brasil", que visa disseminar conteúdos, oferecer capacitação para regentes e músicos

Publicado em 

14 mai 2019 às 15:02

Publicado em 14 de Maio de 2019 às 15:02

O maestro João Carlos Martins Crédito: Facebook/João Carlos Martins
O maestro e pianista João Carlos Martins se reunirá com regentes e coordenadores culturais capixabas no próximo sábado (18), às 11 horas, na Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi, para divulgar o projeto "Orquestrando o Brasil" e agregar novas orquestras e bandas à iniciativa. O objetivo é também conhecer um pouco do trabalho realizado pelos grupos locais.
>> Governo abre edital para dar instrumentos musicais a bandas capixabas
Orquestrando o Brasil é uma plataforma digital que visa disseminar conteúdos, oferecer capacitação para regentes e músicos, além de ser uma ferramenta para a troca de conhecimento. O portal visa construir uma relação permanente e on-line de suporte e informação.
A plataforma dá apoio para que, a partir dos recursos humanos e físicos de cada comunidade, os envolvidos possam liderar um movimento de expansão ou consolidação da música local. Um canal de comunicação, informação e interação, que tem o objetivo de unir os músicos.
>> Violinista se aposenta de orquestra, vira designer e expõe nos EUA
Criado em junho de 2018, o Orquestrando o Brasil tem 250 orquestras e bandas participantes, um universo que representa mais de nove mil músicos, com grupos musicais de 150 municípios espalhados pelos estados de Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.
“O Orquestrando o Brasil é uma plataforma de integração que busca unir regentes e líderes de grupos musicais dispersos por todo o país. Muitas vezes esses regentes não têm nenhum apoio técnico que não o do Orquestrando o Brasil. O projeto procura romper o isolamento desses grupos e apoiar seu trabalho e divulgar suas realizações”, explica o maestro João Carlos Martins.
Serviço
Encontro do Orquestrando o Brasil
 
Quando: sábado (18), às 11 horas
 
Local: auditório da Fafi - av. Jerônimo Monteiro, 656, Centro

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