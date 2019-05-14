Maestro e pianista João Carlos Martins fará encontro na Fafi

O maestro João Carlos Martins Crédito: Facebook/João Carlos Martins

O maestro e pianista João Carlos Martins se reunirá com regentes e coordenadores culturais capixabas no próximo sábado (18), às 11 horas, na Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi, para divulgar o projeto "Orquestrando o Brasil" e agregar novas orquestras e bandas à iniciativa. O objetivo é também conhecer um pouco do trabalho realizado pelos grupos locais.

Orquestrando o Brasil é uma plataforma digital que visa disseminar conteúdos, oferecer capacitação para regentes e músicos, além de ser uma ferramenta para a troca de conhecimento. O portal visa construir uma relação permanente e on-line de suporte e informação.

A plataforma dá apoio para que, a partir dos recursos humanos e físicos de cada comunidade, os envolvidos possam liderar um movimento de expansão ou consolidação da música local. Um canal de comunicação, informação e interação, que tem o objetivo de unir os músicos.

Criado em junho de 2018, o Orquestrando o Brasil tem 250 orquestras e bandas participantes, um universo que representa mais de nove mil músicos, com grupos musicais de 150 municípios espalhados pelos estados de Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

“O Orquestrando o Brasil é uma plataforma de integração que busca unir regentes e líderes de grupos musicais dispersos por todo o país. Muitas vezes esses regentes não têm nenhum apoio técnico que não o do Orquestrando o Brasil. O projeto procura romper o isolamento desses grupos e apoiar seu trabalho e divulgar suas realizações”, explica o maestro João Carlos Martins.

Serviço

Encontro do Orquestrando o Brasil





Quando: sábado (18), às 11 horas



