Gincana virtual mobiliza jovens no país e empresas do ES no combate à fome

A crise provocada pela pandemia de Covid-19 aumentou a fome no Brasil e no mundo Crédito: Divulgação

Uma gincana nacional pretende engajar 10 milhões de jovens para arrecadar fundos necessários para alimentar 10 milhões de famílias que estão sofrendo as consequências da crise econômica causada pela pandemia de Covid-19. O Desafio 10x10, idealizado pelo urbanista e especialista em jogos cooperativos Edgard Gouveia Júnior, é apoiado por ONGs, artistas e empresários nacionais e capixabas.

Lançado no dia 22 de junho, o Desafio 10x10 vai durar 30 dias e quer transformar a internet brasileira em uma grande gincana virtual tendo a juventude como protagonista. Os recursos arrecadados pela gincana do Desafio 10x10 serão convertidos integralmente em cestas básicas digitais que serão distribuídas durante três meses para as famílias cadastradas pela iniciativa.

As cestas vão possibilitar a compra de produtos alimentícios e de limpeza e funcionarão, ainda, como instrumento de fortalecimento do comércio local nas comunidades.