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Leonel Ximenes

Gincana virtual mobiliza jovens no país e empresas do ES no combate à fome

Apoiado por ONGs, artistas e empresários de todo o país, Desafio 10x10 pretende engajar 10 milhões de pessoas para alimentar 10 milhões de famílias

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 05:00

Públicado em 

29 jun 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A crise provocada pela pandemia de Covid-19 aumentou a fome no Brasil e no mundo
A crise provocada pela pandemia de Covid-19 aumentou a fome no Brasil e no mundo Crédito: Divulgação
Uma gincana nacional pretende engajar 10 milhões de jovens para arrecadar fundos necessários para alimentar 10 milhões de famílias que estão sofrendo as consequências da crise econômica causada pela pandemia de Covid-19. O Desafio 10x10, idealizado pelo urbanista e especialista em jogos cooperativos Edgard Gouveia Júnior, é apoiado por ONGs, artistas e empresários nacionais e capixabas.
Lançado no dia 22 de junho, o Desafio 10x10 vai durar 30 dias e quer transformar a internet brasileira em uma grande gincana virtual tendo a juventude como protagonista. Os recursos arrecadados pela gincana do Desafio 10x10 serão convertidos integralmente em cestas básicas digitais que serão distribuídas durante três meses para as famílias cadastradas pela iniciativa.
As cestas vão possibilitar a compra de produtos alimentícios e de limpeza e funcionarão, ainda, como instrumento de fortalecimento do comércio local nas comunidades.
Os fundos serão geridos pela Doare, plataforma especializada em arrecadação de doações online, e distribuídos às famílias beneficiadas pelas ONGs Gerando Falcões, Central Única das Favelas (Cufa) e ChildFund.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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