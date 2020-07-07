Pandemia faz crescer procura por casas e apartamentos espaçosos

Condomínios de apartamentos Crédito: Pixabay

Sandro Carlesso, presidente da pandemia mudou diversos cenários, inclusive os lares capixabas. De repente, a casa se tornou o ambiente mais seguro diante de um inimigo invisível, o novo coronavírus. Por conta desta reflexão, algumas mudanças no perfil dos imóveis mais buscados têm sido observadas pelo mercado imobiliário local. Aqueles que vislumbram a oportunidade de mudar de casa adicionaram novos itens à lista de exigências. Agora, o critério localização do imóvel divide a atenção com outros atributos. Os consumidores estão mais atentos ao conforto e praticidade proporcionados pela futura moradia. De acordo com, presidente da Ademi-ES , as famílias estão manifestando interesse não apenas por apartamentos maiores, quem vem performando entre os mais desejados. Existe uma preocupação com a funcionalidade da casa, como opção de espaço home office, pré-disposição para automação residencial. Este recurso tecnológico permite ao proprietário comandar diversos eletroeletrônicos de qualquer ponto do imóvel ou fora dele. Os equipamentos de lazer comuns também ganharam destaque, já que a recreação nas ruas e parques tornou-se um risco à saúde neste momento de pandemia da Covid-19. Nota-se, ainda, o crescimento da procura por condomínios de casas e loteamentos. Este tipo de moradia é objeto de desejo dos consumidores que, além de mais espaço, buscam ter uma área privativa de lazer no quintal, com churrasqueira, piscina, entre outros.

SABER EM DEBATE

O historiador Leandro Karnal e o psicólogo Rossandro Klinjey participam no próximo dia 15, às 19h, da primeira edição do evento on-line “Saber Talks”, promovido pelo grupo de Saber Educação, do qual o Centro Educacional Leonardo Da Vinci faz parte. Alunos, pais e professores da escola capixaba participarão do debate sobre “Perspectiva da educação: quais os aprendizados adquiridos nesta nova realidade?”, que será mediado pela diretora Pedagógica da Saber, Juliana Diniz.

Acompanhando a tendência das xuxinhas exibidas dos anos 80 e 90, a marca capixaba Glow Shop Design (@glowshopdesign) está lançando seu novo site de e-commerce recheado de opções. Com muito bom humor, a marca cria scrunchies de várias formas, tamanhos, cores e texturas, trazendo mais leveza e diversão aos looks do dia a dia. A proprietária da marca Hannah Freire acaba de lançar também uma coleção de pijamas (@bananapinkloungerieclub).

NOVO SINGLE

O artista Oswaldo Nogueira lançou seu mais novo trabalho, a música "Estrada". Crédito: Divulgação

O artista Oswaldo Nogueira lançou seu mais novo trabalho, a música "Estrada". O single reúne elementos inspirados no "CountryDark", passando pelo blues e pelo rock. A música "Estrada" foi feita apenas com violões,com um arranjo pesado. O single já se encontra disponível nas principais lojas de streaming, e o clipe você confere no canal do YouTube do artista,

MAMÃES DURANTE A PANDEMIA

Muitas gestantes têm ficado apreensivas por terem que dar à luz durante a pandemia do novo coronavírus. Pensando em ajudar a tirar essas dúvidas e dar conforto e segurança a elas, a Rede Meridional irá realizar uma live, na próxima quarta-feira (08), a partir das 19h, com o tema “Cuidado redobrado: como é dar à luz em meio à pandemia?”. As médicas Maria de Fátima Schettino (ginecologista e obstetra) e Mariah Almeida (pediatra e neonatologista) são quem vão comandar o papo, que irá abordar gravidez e coronavírus, gestação segura, pré-natal e amamentação. Quem quiser acompanhar a conversa é só buscar o canal da Rede Meridional no Youtube e no Instagram.

MARATONA JOVEM

Erica Neves, advogada Crédito: Divulgação

Depois do sucesso da primeira edição, a advogada Erica Neves segue com a segunda edição da Maratona da Jovem Advocacia. Os encontros, sempre pelo aplicativo Zoom, começaram na quinta-feira da semana passada e seguem por todo o mês de julho, sempre às quintas, às 18:30. Nesta segunda edição da Maratona serão debatidas as aptidões e competências necessárias para atuar em diversas áreas do Direito. Nesta semana estarão em pauta os temas Advocacia de Família e Métodos Adequados de Conflitos. As debatedoras serão as advogadas Lívia Manfioletti, Flávia Brandão e Débora Brito. Inscrições podem ser feitas no Instagram @ericanevesadv.

ANIVERSÁRIO