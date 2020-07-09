Vendas on-line de viagem crescem pela primeira vez na pandemia

Avião Crédito: Pixabay

Levantamento da consultoria de SEO e marketing de performance Conversion mostra que as vendas on-line no Brasil cresceram 39,7% em junho na comparação com o momento anterior ao novo coronavírus. Outra boa notícia é que o turismo voltou a crescer pela primeira vez desde o início da pandemia e acumulou ganhos de 28% em relação a maio.

Apesar disso, de acordo com o levantamento, o setor ainda acumula perdas de 74% no período.

No ranking dos 50 principais sites de e-commerce, também feito pela empresa de SEO, aparecem a Booking, com 4,5 milhões de acessos (36º), Decolar com 2,4 milhões de acessos (45º) e ViajaNet, que registrou 1,6 milhão de acessos, em 49º lugar.

VANTAGENS DE MORAR

A capital capixaba é uma das cinco cidades brasileiras com o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e agora é reconhecida pelo IBGE como metrópole. As vantagens de morar em Vitória, atrativo destino imobiliário, é o assunto da terceira live do projeto Talk Imóveis, que irá ao ar nesta quinta-feira (09), a partir das 16h, na página agazeta.com.br/imóveis.

O encontro terá a presença da especialista Anna Cláudia Dias Peyneau, gerente de Gestão Urbana de Vitória. O debate do tema será entre o diretor comercial da Grand Construtora, Gustavo Rezende Oliveira, e o vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), Aristóteles Passos Costa Neto. A mediação será feita pela editora de Imóveis & Cia de A Gazeta, Tatiana Paysan.

ESPAÇO DOMÉSTICO

Vinícius A. Morais é o convidado da fotografa Patrícia Sales, da Mosaico Fotogaleria, para esse bate-papo a respeito desse tema tão importante para o momento em que vivemos. A live vai acontecer no perfil do A Mosaico Fotogaleria promove nesta quinta-feira (09) às 18h uma live com o tema: Apropriação Afetiva do Espaço Doméstico. Quais as sensações que a sua casa transmite? Já parou para pensar como se dá a construção dos espaços em que moramos? O arquitetoé o convidado da fotografa, da Mosaico Fotogaleria, para esse bate-papo a respeito desse tema tão importante para o momento em que vivemos. A live vai acontecer no perfil do Instagram da Galeria.

CONGRESSO DE CIRURGIA PLÁSTICA

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) confirmou a realização do 57º Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica para o período de 11 a 14 de novembro, em Maceió, Alagoas. Sendo assim, o cirurgião plástico Humberto Pinto se prepara para esta viagem. “Se até lá estivermos voltado ao novo normal, estarei presente para atualizarmos nossos conhecimentos científicos”, afirma o médico. O encontro acontece no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso.

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