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Como será o imóvel ideal após a pandemia é tema de último Talk Imóveis

A editora de Imóveis & Cia de A Gazeta, Tatiana Paysan, vai ser a apresentadora do encontro virtual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 18:46

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 18:46

A editora de Imóveis & Cia, Tatiana Paysan, é a apresentadora do Talk Imóveis
Tatiana Paysan também faz a mediação das perguntas recebidas pelos internautas  Crédito: Camila Uliana
A necessidade de isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus mudou a forma como as pessoas lidam com a casa. O espaço, que muitas vezes era usado somente à noite para descansar e dormir, durante mais de 100 dias é o único lugar seguro onde as pessoas passaram a trabalhar e a se divertir. Mas, como será o imóvel ideal após a pandemia?
As respostas dessa pergunta serão debatidas na última live do projeto Talk Imóveis, nesta quinta-feira (23), a partir das 16 horas. O encontro vai contar com a presença do arquiteto e diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Lucas Weber, e do CEO da Perplan Urbanização, Ricardo Telles. O economista e comentarista da CBN, Teco Medina, também vai participar da discussão e vai conduzir o bate-papo.  A apresentação vai ficar por conta da editora de Imóveis &Cia de A Gazeta, Tatiana Paysan.
De certa forma, o momento que vivenciamos agora evidenciou a importância do lar como porto seguro. Local onde nos protegemos contra qualquer ameaça, seja ela relacionada a doenças, como a Covid-19, ou à questão de segurança pública, entre outras situações. Mesmo diante deste cenário incerto nos campos da saúde e da economia, o bem imóvel permanece como um produto necessário, com alta demanda, avalia Lucas Weber.
Nesse processo das famílias repensarem os espaços onde vivem, Lucas Weber destaca ainda que, entre outras tendências, há um movimento de migração para áreas próximas aos centros urbanos  sem que sejam obrigatoriamente centrais  e o reforço das áreas de convivência internas e em áreas comuns do edifício ou do loteamento.
Por força da mudança de hábito das famílias, a sociedade vinha consolidando em seu imaginário aquele senso comum de que o tamanho do imóvel ideal diminuiu com o passar dos anos. A pandemia resgatou a importância de um lar seguro e confortável, afirma o diretor da Ademi-ES.

Talk Imóveis

O projeto Talk Imóveis começou no mês de junho e termina nesta quinta-feira (23), com um total de cinco encontros virtuais. O objetivo da iniciativa é de abordar os assuntos mais relevantes atualmente no mercado imobiliário. Clique aqui para assistir ao encontro da semana passada, que falou sobre as boas práticas em condomínios.

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