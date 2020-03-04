Liga vai pedir área do Tancredão para construir Cidade do Samba em Vitória

Tancredão fica na Ilha do Príncipe, próximo ao Sambão do Povo Crédito: Divulgação

O presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial, Edvaldo Teixeira, vai pedir oficialmente à Prefeitura de Vitória, hoje (4), a cessão gratuita de uma área do Tancredão, na Ilha do Príncipe, para que no local seja construída a tão sonhada Cidade do Samba, nos mesmos moldes da que existe no Rio de Janeiro.

A área do parque, que pertence ao governo do Estado, está cedida à Prefeitura de Vitória. Por isso, a PMV tem que pedir ao Estado autorização para cedê-la às escolas de samba.

Se a área do Tancredão for concedida à Liga, as escolas de samba finalmente terão um espaço para construir suas alegorias para o desfile no Sambão do Povo. Atualmente, as agremiações têm grande dificuldade de fazer os carros alegóricos e transportá-los de suas respectivas quadras para a passarela do samba, no bairro Mário Cypreste, na Capital.

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Pelo regulamento, as duas Ligas e as escolas de samba têm até esta quinta-feira (5), à meia-noite, para retirar todo o material do Tancredão. Se não o fizerem, serão multadas pela PMV em R$ 3 mil por alegoria.