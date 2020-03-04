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Leonel Ximenes

Liga vai pedir área do Tancredão para construir Cidade do Samba em Vitória

Gestão do terreno é da Prefeitura da Capital, mas o proprietário é o governo do Estado, segundo a Liesge

Publicado em 04 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

04 mar 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Tancredão fica na Ilha do Príncipe, próximo ao Sambão do Povo Crédito: Divulgação
O presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial, Edvaldo Teixeira, vai pedir oficialmente à Prefeitura de Vitória, hoje (4), a cessão gratuita de uma área do Tancredão, na Ilha do Príncipe, para que no local seja construída a tão sonhada Cidade do Samba, nos mesmos moldes da que existe no Rio de Janeiro.
A área do parque, que pertence ao governo do Estado, está cedida à Prefeitura de Vitória. Por isso, a PMV tem que pedir ao Estado autorização para cedê-la às escolas de samba.
Se a área do Tancredão for concedida à Liga, as escolas de samba finalmente terão um espaço para construir suas alegorias para o desfile no Sambão do Povo. Atualmente, as agremiações têm grande dificuldade de fazer os carros alegóricos e transportá-los de suas respectivas quadras para a passarela do samba, no bairro Mário Cypreste, na Capital.
O maior transtorno, entretanto, é a retirada das alegorias. Como mostrou a coluna ontem (3), muitos carros alegóricos foram deixados expostos ao tempo, na área do Tancredão reivindicada pela Liga, que se transformou em um autêntico lixão a céu aberto. Isso mais de duas semanas após a realização do desfile.

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Pelo regulamento, as duas Ligas e as escolas de samba têm até esta quinta-feira (5), à meia-noite, para retirar todo o material do Tancredão. Se não o fizerem, serão multadas pela PMV em R$ 3 mil por alegoria.
Edvaldo Teixeira diz que pediu à prefeitura prorrogação de 15 dias no prazo e está aguardando a resposta. Mas ele prevê que se hoje (4) fizer sol, os carros alegóricos começam a ser retirados de uma área do Tancredão que tem grama e que poderia atolar os caminhões que farão o trabalho de remoção das alegorias
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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