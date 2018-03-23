Vitória pode ter ciclovia que ligará Tancredão à Praça dos Namorados

Região da Praia do Canto: calçada tem uso partilhado Crédito: Fernando Madeira

A construção de uma ciclovia de 7,2 quilômetros, que liga a Praça dos Namorados, na Praia do Canto, ao Ginásio do Tancredão, no bairro Mário Cypreste, está nos planos da Prefeitura de Vitória. A secretária de Desenvolvimento da Cidade (Sedec), Lenise Loureiro, informou na quinta-feira (22) que esta é mais uma das iniciativas estudadas em relação à mobilidade urbana na Capital.

A ciclovia na Rua da Grécia, na Praia do Canto, é a mais perto de sair do papel. Segundo Lenise, o processo de licitação será aberto no dia 6 de abril. Neste momento, a empresa que oferecer o serviço pelo menor valor será a escolhida. A estimativa é que o investimento seja de R$ 815 mil. A previsão é de que a obra comece no mês de maio e seja entregue no mês de outubro.

No local, será ampliada a calçada dos dois lados da rua. A ciclovia será construída no sentido Praia do Canto x Barro Vermelho. Segundo Lenise, a intervenção é um pedido antigo da comunidade.

No bairro tem uma unidade de saúde, uma escola de ensino infantil, supermercado, ou seja, uma grande circulação de pessoas. Quem passa com carrinho de bebê é uma dificuldade. As pessoas acabam tendo que passar pela rua. O que queremos é garantir a segurança dos pedestres, dos ciclistas e das pessoas com baixa locomoção.

A secretária ressalta que o tráfego de veículos na região não será alterado. Segundo ela, interdições parciais serão feitas durante as obras, mas devidamente sinalizadas para orientar os motoristas. Com a ampliação da calçada, as vagas de estacionamento que existem na via serão retiradas.

MAIS OBRA

A ciclovia na Avenida Rio Branco, que passa pelos bairros Praia do Canto e Santa Lúcia, também está prevista. Lenise explica que o projeto aguarda financiamento, mas a expectativa é que nos próximos dias aconteça a confirmação de um recurso da Prefeitura de Vitória para custear a obra.