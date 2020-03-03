Tancredão vira lixão a céu aberto com alegorias das escolas de samba do ES

Segundo ele, dois contratempos impediram que todo o material fosse removido. “No sábado passado, o dono do terreno onde sempre guardamos as alegorias nos disse que não vai mais alugar a área porque tem planos de fazer um cemitério no local”, explica o dirigente.
Se não bastasse isso, outro contratempo surgiu, segundo Teixeira: “Parte das alegorias estão numa área de gramado do Tancredão. Com as últimas chuvas, as máquinas que iriam retirar o material não podem trabalhar no local porque correm risco de atolar. O jeito vai ser esperar a área secar”.
A maioria das agremiações não tem área própria para guardar os carros alegóricos utilizados no desfile. É o caso da Piedade, Novo Império, Andaraí
, Rosas de Ouro, Mocidade da Praia, Pega no Samba, Barreiros, Chegou o que Faltava e Chega Mais.
Entretanto, a Boa Vista (bicampeã do carnaval), MUG e São Torquato não tiveram esse problema. As escolas de Cariacica e Vila Velha retiraram suas alegorias na segunda-feira à noite (17/2), um dia após o desfile do Grupo Especial. A Liesge retirou ontem à noite os carros da Jucutuquara.
Edvaldo Teixeira diz que está tentando, emergencialmente, encontrar uma área para guardar as alegorias das escolas de samba. Ele diz que encontrou uma área adequada em São Torquato, Vila Velha, mas admite que o problema é transportar todo o material do Tancredão para lá, por causa dos transtornos que causará ao trânsito.