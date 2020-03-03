Tancredão vira lixão a céu aberto com alegorias das escolas de samba do ES

Resto de alegorias na área calçada do Tancredão Crédito: Alexandre Damázio

Parte da área do Tancredão se transformou em um grande lixão a céu aberto depois do desfile das escolas de samba no Sambão do Povo, realizado há mais de duas semanas . Pelo regulamento, as duas Ligas das Escolas de Samba têm até a meia-noite desta quinta-feira (5) para retirar o material, sob pena de multa de R$ 3 mil por carro não retirado, que será aplicada pela Prefeitura de Vitória.

O presidente da Liesge, a Liga das escolas do Grupo Especial , Edvaldo Teixeira, promete que hoje à tarde (3) vai enviar um caminhão e uma pá-carregadeira para começar a limpar a sujeira da área do Tancredão.

Segundo ele, dois contratempos impediram que todo o material fosse removido. “No sábado passado, o dono do terreno onde sempre guardamos as alegorias nos disse que não vai mais alugar a área porque tem planos de fazer um cemitério no local”, explica o dirigente.

Se não bastasse isso, outro contratempo surgiu, segundo Teixeira: “Parte das alegorias estão numa área de gramado do Tancredão. Com as últimas chuvas, as máquinas que iriam retirar o material não podem trabalhar no local porque correm risco de atolar. O jeito vai ser esperar a área secar”.

Área do Tancredão se transformou num lixão a céu aberto Crédito: Alexandre Damázio

A maioria das agremiações não tem área própria para guardar os carros alegóricos utilizados no desfile. É o caso da Piedade, Novo Império, Andaraí , Rosas de Ouro, Mocidade da Praia, Pega no Samba, Barreiros, Chegou o que Faltava e Chega Mais.

Entretanto, a Boa Vista (bicampeã do carnaval), MUG e São Torquato não tiveram esse problema. As escolas de Cariacica e Vila Velha retiraram suas alegorias na segunda-feira à noite (17/2), um dia após o desfile do Grupo Especial. A Liesge retirou ontem à noite os carros da Jucutuquara.