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Leonel Ximenes

Tancredão vira lixão a céu aberto com alegorias das escolas de samba do ES

Prazo para retirada do material vence nesta quinta (5), à meia-noite, mas a Liesge admite que ainda não tem terreno para guardar toda a parafernália

Publicado em 03 de Março de 2020 às 11:43

Públicado em 

03 mar 2020 às 11:43
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Resto de alegorias na área calçada do Tancredão Crédito: Alexandre Damázio
Parte da área do Tancredão se transformou em um grande lixão a céu aberto depois do desfile das escolas de samba no Sambão do Povo, realizado há mais de duas semanas. Pelo regulamento, as duas Ligas das Escolas de Samba têm até a meia-noite desta quinta-feira (5) para retirar o material, sob pena de multa de R$ 3 mil por carro não retirado, que será aplicada pela Prefeitura de Vitória.
O presidente da Liesge, a Liga das escolas do Grupo Especial, Edvaldo Teixeira, promete que hoje à tarde (3) vai enviar um caminhão e uma pá-carregadeira para começar a limpar a sujeira da área do Tancredão.
Segundo ele, dois contratempos impediram que todo o material fosse removido. “No sábado passado, o dono do terreno onde sempre guardamos as alegorias nos disse que não vai mais alugar a área porque tem planos de fazer um cemitério no local”, explica o dirigente.
Se não bastasse isso, outro contratempo surgiu, segundo Teixeira: “Parte das alegorias estão numa área de gramado do Tancredão. Com as últimas chuvas, as máquinas que iriam retirar o material não podem trabalhar no local porque correm risco de atolar. O jeito vai ser esperar a área secar”.
Área do Tancredão se transformou num lixão a céu aberto Crédito: Alexandre Damázio
A maioria das agremiações não tem área própria para guardar os carros alegóricos utilizados no desfile. É o caso da Piedade, Novo Império, Andaraí, Rosas de Ouro, Mocidade da Praia, Pega no Samba, Barreiros, Chegou o que Faltava e Chega Mais.

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Entretanto, a Boa Vista (bicampeã do carnaval), MUG e São Torquato não tiveram esse problema. As escolas de Cariacica e Vila Velha retiraram suas alegorias na segunda-feira à noite (17/2), um dia após o desfile do Grupo Especial. A Liesge retirou ontem à noite os carros da Jucutuquara.
Edvaldo Teixeira diz que está tentando, emergencialmente, encontrar uma área para guardar as alegorias das escolas de samba. Ele diz que encontrou uma área adequada em São Torquato, Vila Velha, mas admite que o problema é transportar todo o material do Tancredão para lá, por causa dos transtornos que causará ao trânsito.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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