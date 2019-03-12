Liesge tem até quinta para retirar carros alegóricos do Tancredão

Carnaval de Vitória: carro alegórico da escola Novo Império Crédito: Vitor Jubini

A data faz parte de um acordo firmado com a prefeitura, que estabelece o recolhimento dos veículos de áreas públicas até 15 dias após a apuração do resultado da escola de samba campeã. Caso não cumpra a medida, a liga poderá ser multada em R$ 3 mil por dia e também por carro.

SERVIÇOS INICIADOS

A desmontagem dos veículos começou por volta das 8h desta segunda-feira (11). A Liesge informou que fará o serviço para todas as escolas - com exceção da Boa Vista e Mocidade Unida da Glória (MUG), que já fizeram a retirada no dia 25 de fevereiro - e que alugou um terreno próximo ao Tancredão para abrigar os materiais.

Questionada sobre a responsabilidade de cada escola sobre o respectivo carro alegórico, o presidente da Liga, Edivaldo Teixeira da Silveira, afirmou que irá cobrá-las no carnaval de 2020.

"Faremos a retirada dos veículos e vamos abrigá-los para as escolas que não possuem local para guardar. Esse valor será cobrado de cada uma no carnaval do ano que vem", disse.