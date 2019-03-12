Liesge tem até quinta para retirar carros alegóricos do Tancredão

Termina nesta quinta-feira (14) o prazo para a Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) - responsável por organizar o carnaval de Vitória - fazer o desmonte e retirar os carros alegóricos guardados dentro da área do Centro Esportivo Tancredão, na Capital.
A data faz parte de um acordo firmado com a prefeitura, que estabelece o recolhimento dos veículos de áreas públicas até 15 dias após a apuração do resultado da escola de samba campeã. Caso não cumpra a medida, a liga poderá ser multada em R$ 3 mil por dia e também por carro.
SERVIÇOS INICIADOS
A desmontagem dos veículos começou por volta das 8h desta segunda-feira (11). A Liesge informou que fará o serviço para todas as escolas - com exceção da Boa Vista e Mocidade Unida da Glória (MUG), que já fizeram a retirada no dia 25 de fevereiro - e que alugou um terreno próximo ao Tancredão para abrigar os materiais.
Questionada sobre a responsabilidade de cada escola sobre o respectivo carro alegórico, o presidente da Liga, Edivaldo Teixeira da Silveira, afirmou que irá cobrá-las no carnaval de 2020.
"Faremos a retirada dos veículos e vamos abrigá-los para as escolas que não possuem local para guardar. Esse valor será cobrado de cada uma no carnaval do ano que vem", disse.
Ainda de acordo com ele, a previsão é de todos os veículos sejam recolhidos até a manhã desta quarta-feira (13).