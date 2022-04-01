Professora morre em acidente de trânsito em Muqui, Sul do ES

Uma professora de 28 anos morreu na tarde desta sexta-feira (1º) após se envolver em um acidente com um caminhão em Muqui, Região Sul do Espírito Santo. Diana Borges Nascimento Rosa seguia pela BR 393 a caminho do trabalho, em uma escola de Cachoeiro de Itapemirim — cidade vizinha. A vítima era casada e deixa um filho de quatro anos.
Em entrevista ao repórter Caio Dias, da TV Gazeta Sul, o sargento do Corpo de Bombeiros Paulo Gomes contou que, no momento em que a equipe foi acionada para a ocorrência, já foi identificada a gravidade devido ao relato de testemunhas sobre a vítima ter uma das pernas dilacerada. "Nos deslocamos rapidamente, mas, infelizmente, o óbito foi imediato e não foi possível efetuar o salvamento da vítima”, contou.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local e o tráfego no trecho foi parcialmente interditado, fluindo em esquema de "Pare e Siga" até a chegada da perícia da Polícia Civil. A dinâmica do acidente não foi revelada.
Pessoas que estiveram no local do acidente contaram à reportagem que o motorista do caminhão passou mal após o acidente e foi encaminhado para atendimento médico.