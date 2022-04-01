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Professora morre em acidente de trânsito em Muqui, Sul do ES

Segundo familiares, Diana seguia para o trabalho na cidade vizinha de Cachoeiro de Itapemirim; ela deixa um filho de quatro anos
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

01 abr 2022 às 18:29

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 18:29

Motociclista morre em acidente brutal com caminhão em Muqui
À esquerda, a moto que a professora pilotava. À direita, o caminhão envolvido no acidente Crédito: Diego Gomes
Uma professora de 28 anos morreu na tarde desta sexta-feira (1º) após se envolver em um acidente com um caminhão em MuquiRegião Sul do Espírito Santo. Diana Borges Nascimento Rosa seguia pela BR 393  a caminho do trabalho, em uma escola de Cachoeiro de Itapemirim — cidade vizinha. A vítima era casada e deixa um filho de quatro anos. 
Em entrevista ao repórter Caio Dias, da TV Gazeta Sul, o sargento do Corpo de Bombeiros Paulo Gomes contou que, no momento em que a equipe foi acionada para a ocorrência, já foi identificada a gravidade devido ao relato de testemunhas sobre a vítima ter uma das pernas dilacerada. "Nos deslocamos rapidamente, mas, infelizmente, o óbito foi imediato e não foi possível efetuar o salvamento da vítima”, contou.
Motociclista morre em acidente brutal com caminhão em Muqui
A professora Diana Borges Nascimento Rosa Crédito: Redes Sociais
Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local e o tráfego no trecho foi parcialmente interditado, fluindo em esquema de "Pare e Siga" até a chegada da perícia da Polícia Civil. A dinâmica do acidente não foi revelada. 
Pessoas que estiveram no local do acidente contaram à reportagem que o motorista do caminhão passou mal após o acidente e foi encaminhado para atendimento médico.

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