Homem morre em acidente após trator capotar em Muqui

O trabalhador Nilson de Souza Mendes, de 46 anos, morreu em um acidente após o trator que ele dirigia capotar na manhã desta quarta-feira (16), na localidade de Bom Viver, em Muqui , no Sul do Espírito Santo

Nilson de Souza Mendes deixou a esposa e dois filhos Crédito: Redes Sociais

O irmão da vítima, Edmilson Mendes, disse que Nilson morreu a caminho do hospital e contou como o acidente aconteceu. “O Nilson foi subir o morro, quando o trator escorregou e capotou. Ele já trabalhava há bastante tempo com trator, tinha experiência”, explicou.

Nilson de Souza Mendes morava na localidade de Desengano, entre os municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Muqui. Ele deixou a esposa e dois filhos, uma menina de 9 anos e um jovem de 21.