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Homem morre em acidente após trator capotar em Muqui

Nilson de Souza Mendes morreu a caminho do hospital na manhã desta quarta-feira (16). Segundo o irmão da vítima, ele trabalhava como tratorista há bastante tempo e era experiente
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

16 mar 2022 às 21:06

Publicado em 16 de Março de 2022 às 21:06

O trabalhador Nilson de Souza Mendes, de 46 anos, morreu em um acidente após o trator que ele dirigia capotar na manhã desta quarta-feira (16), na localidade de Bom Viver, em Muqui, no Sul do Espírito Santo.
Polícia Militar informou que policiais de Muqui atenderam a ocorrência por volta de 11h. Segundo a PM, o tratorista apresentava fratura e dor nas costas e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 
Homem morre em acidente com trator em Muqui
Nilson de Souza Mendes deixou a esposa e dois filhos Crédito: Redes Sociais
O irmão da vítima, Edmilson Mendes, disse que Nilson morreu a caminho do hospital e contou como o acidente aconteceu. “O Nilson foi subir o morro, quando o trator escorregou e capotou. Ele já trabalhava há bastante tempo com trator, tinha experiência”, explicou.
Nilson de Souza Mendes morava na localidade de Desengano, entre os municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Muqui. Ele deixou a esposa e dois filhos, uma menina de 9 anos e um jovem de 21.
O irmão informou, ainda, que a família está esperando o corpo ser liberado pelo IML. O sepultamento vai ocorrer na quinta-feira (17), por volta de 10h, 11h da manhã, no Cemitério de Santa Fé de Cima, perto da localidade de Piscina, em Muqui.

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