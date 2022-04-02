Carro envolvido em acidente entre 4 veículos capota em Vitória

Um veículo modelo Fiat Siena branco capotou em meio à Avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória, no fim da manhã deste sábado (2). O acidente também envolveu outros três veículos. O condutor do carro capotado teve ferimentos leves no braço e uma pequena luxação. O trânsito no local apresentava retenção, com apenas uma faixa liberada no sentido Avenida Vitória.
De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, para a TV Gazeta, que esteve no local, o homem ferido se recusou a ir ao hospital e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, mas passa bem.
Em entrevista à reportagem da TV Gazeta, o sargento Correia, do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, afirmou que o motorista de um Corsa cinza, que estava estacionado, foi sair com o carro para a via principal, sem sinalização, e obstruiu a passagem do Siena, que seguia para Jucutuquara.
"O veículo foi arremessado contra um Fiat Uno, o qual bateu contra um Fox estacionado. Destaco que é preciso observar bem nos retrovisores ao sair com o carro e entender o fluxo", disse.