Carro envolvido em acidente entre 4 veículos capota em Vitória

Um veículo modelo Fiat Siena branco capotou em meio à Avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória , no fim da manhã deste sábado (2). O acidente também envolveu outros três veículos. O condutor do carro capotado teve ferimentos leves no braço e uma pequena luxação. O trânsito no local apresentava retenção, com apenas uma faixa liberada no sentido Avenida Vitória.

De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, para a TV Gazeta, que esteve no local, o homem ferido se recusou a ir ao hospital e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, mas passa bem.

Carro capotou na Avenida Princesa Isabel, no Centro Crédito: André Rodrigues

Em entrevista à reportagem da TV Gazeta, o sargento Correia, do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, afirmou que o motorista de um Corsa cinza, que estava estacionado, foi sair com o carro para a via principal, sem sinalização, e obstruiu a passagem do Siena, que seguia para Jucutuquara.