Adolescente de bicicleta morre em acidente com carreta no Sul do ES

Ponte do Itabapoana, distrito de Mimoso do Sul Crédito: Montagem/ Reprodução Google Maps

Um adolescente morreu após ser atingido por uma carreta na ES 297, no distrito de Ponte do Itabapoana, em Mimoso do Sul , no Sul do Espírito Santo . A vítima, segundo informações de populares aos policiais militares, teria se desequilibrado da bicicleta e caído embaixo de uma carreta, que trafegava pela via.

Segundo relatou o major Nério Pereira da Silva Júnior, comandante da 15ª Companhia Independente de Mimoso do Sul, as testemunhas contaram aos policiais que o acidente aconteceu no final da tarde. O menino perdeu o equilíbrio da bicicleta, enquanto andava às margens da via.

O motorista teria parado ao ver o acidente, mas não conseguiu prestar socorro, pois o adolescente já havia falecido. “No relato das pessoas aos militares no local, elas foram categóricas em dizer que não viram nenhum tipo de ação do caminhoneiro que provocou o acidente”, disse o comandante.

A perícia foi acionada e o corpo da criança encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A reportagem procurou a Polícia Civil , mas até o momento não houve retorno.