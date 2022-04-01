Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Mimoso do Sul

Adolescente de bicicleta morre em acidente com carreta no Sul do ES

A vítima, segundo informações de populares aos policiais militares, teria se desequilibrado da bicicleta e caído embaixo do veículo, que trafegava pela via
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 abr 2022 às 10:17

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 10:17

Ponte do Itabapoana, distrito de Mimoso do Sul
Ponte do Itabapoana, distrito de Mimoso do Sul Crédito: Montagem/ Reprodução Google Maps
Um adolescente morreu após ser atingido por uma carreta na ES 297, no distrito de Ponte do Itabapoana, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. A vítima, segundo informações de populares aos policiais militares, teria se desequilibrado da bicicleta e caído embaixo de uma carreta, que trafegava pela via.
Segundo relatou o major Nério Pereira da Silva Júnior, comandante da 15ª Companhia Independente de Mimoso do Sul, as testemunhas contaram aos policiais que o acidente aconteceu no final da tarde. O menino perdeu o equilíbrio da bicicleta, enquanto andava às margens da via.
O motorista teria parado ao ver o acidente, mas não conseguiu prestar socorro, pois o adolescente já havia falecido. “No relato das pessoas aos militares no local, elas foram categóricas em dizer que não viram nenhum tipo de ação do caminhoneiro que provocou o acidente”, disse o comandante.
A perícia foi acionada e o corpo da criança encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A reportagem procurou a Polícia Civil, mas até o momento não houve retorno.
O comandante da PM na região ainda fez um alerta aos pais. “É uma situação infeliz, triste, que uma criança perdeu a vida. Mas que nos leva a refletir sobre o quanto temos que ter cuidado e vigiar, para que as crianças não transitem com bicicletas, skate e outros tipos de brinquedos em locais de grande circulação de veículos, principalmente na beira de BR’s e onde passam muitos caminhões”, comentou o militar.

Veja Também

Carro bate em mureta de proteção e fecha pista na Ponte de Camburi

Acidente em Anchieta: motorista de ônibus escolar segue internado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Mimoso do Sul Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados