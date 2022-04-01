Adolescente de bicicleta morre em acidente com carreta no Sul do ES

Um adolescente morreu após ser atingido por uma carreta na ES 297, no distrito de Ponte do Itabapoana, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. A vítima, segundo informações de populares aos policiais militares, teria se desequilibrado da bicicleta e caído embaixo de uma carreta, que trafegava pela via.
Segundo relatou o major Nério Pereira da Silva Júnior, comandante da 15ª Companhia Independente de Mimoso do Sul, as testemunhas contaram aos policiais que o acidente aconteceu no final da tarde. O menino perdeu o equilíbrio da bicicleta, enquanto andava às margens da via.
O motorista teria parado ao ver o acidente, mas não conseguiu prestar socorro, pois o adolescente já havia falecido. “No relato das pessoas aos militares no local, elas foram categóricas em dizer que não viram nenhum tipo de ação do caminhoneiro que provocou o acidente”, disse o comandante.
A perícia foi acionada e o corpo da criança encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A reportagem procurou a Polícia Civil, mas até o momento não houve retorno.
O comandante da PM na região ainda fez um alerta aos pais. “É uma situação infeliz, triste, que uma criança perdeu a vida. Mas que nos leva a refletir sobre o quanto temos que ter cuidado e vigiar, para que as crianças não transitem com bicicletas, skate e outros tipos de brinquedos em locais de grande circulação de veículos, principalmente na beira de BR’s e onde passam muitos caminhões”, comentou o militar.