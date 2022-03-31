Acidente em Anchieta: motorista de ônibus escolar segue internado

Acidente entre uma micro-ônibus escolar e carro deixou 28 feridos na BR 101, em Anchieta Crédito: Maria Ventura

Do total de estudantes feridos, com idades entre 12 e 16 anos, duas alunas tiveram que ser encaminhadas para realizar exames na cidade de Vitória. A produção da TV Gazeta Sul entrou em contato com as mães das adolescentes, que informaram que elas já receberam alta e estão em casa se recuperando.

O motorista — que também foi levado à Capital para fazer exames — ainda não recebeu alta hospitalar. Segundo a Prefeitura de Anchieta, o laudo médico sobre a situação dele não foi divulgado, mas, aparentemente, o homem sofreu uma lesão na clavícula. A administração municipal afirma que ele passa bem.

A prefeitura informou ainda que os outros alunos que estavam no micro-ônibus já estão em casa e também passam bem. Não há informações sobre o estado de saúde da condutora do carro.

A Gazeta, Demandada pela reportagem de Polícia Rodoviária Federal (PRF) explicou que ainda não tem informações sobre a dinâmica do acidente.