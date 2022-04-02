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Motorista saiu ileso

Cabine de carreta fica destruída após acidente na BR 101, em Viana

De acordo com apuração da TV Gazeta, o motorista contou que estava trafegando e foi cortado por um veículo que entrou na frente dele
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

02 abr 2022 às 09:06

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 09:06

acidente
Acidente com caminhão que transportava pedra é registrado em Viana Crédito: Aurélio de Freitas
Uma carreta que transportava pedras, entre os municípios de Barra de São Francisco e Cachoeiro de Itapemirim, acabou colidindo em outros dois veículos e no canteiro central da pista por volta das 6h deste sábado (2). De acordo com o motorista da carreta, o acidente aconteceu após ele ter sido ultrapassado por um veículo em alta velocidade no quilômetro 299,6 da BR 101, no sentido Viana, em frente à empresa Real Café, por volta das 6h deste sábado (2).
Demandada, a Eco101, concessionária que atendeu a ocorrência, informou, por volta das 9h, que o acidente envolveu um caminhão, uma carreta e um carro. Para atendimento ao caso, foram acionados recursos da concessionária, além da PRF para registro e apoio. Uma pessoa foi atendida e encaminhada ao hospital e o trânsito seguia com desvio no sentido Guarapari (sul).
De acordo com apuração do repórter Aurélio de Freitas, para a TV Gazeta, que esteve no local, o motorista da carreta, Jomar Ravani, contou que estava trafegando e foi cortado por um caminhão-baú que entrou na frente. Para evitar um acidente ainda pior, o condutor teria jogado a carreta para o acostamento e então perdeu o controle da direção.
acidente
De camisa verde, o motorista Jomar Ravani Crédito: Aurélio de Freitas
Apesar da gravidade aparente, Ravani saiu ileso do acidente. Segundo o motorista, o outro veículo não parou para prestar socorro e foi embora. "Eu estava vindo, tinha um carro parado no sinal e um caminhão-baú à direita. Ele atravessou para a esquerda de repente e eu bati. Se eu tivesse subido no guarda-corpo da esquerda, teria tombado e machucado os outros. Mas dos males o menor", disse.
Também segundo apuração da TV Gazeta, os carros foram retirados do local e equipes trabalharam para retirar o óleo que ficou na pista, a qual foi completamente liberada por volta das 10h da manhã. Várias peças do caminhão haviam ficado espalhadas na via e um congestionamento de 5 quilômetros foi formado nas redondezas.
À reportagem da TV Gazeta, a Polícia Rodoviária Federal afirmou que, na verdade, os dois outros veículos envolvidos na ocorrência estavam parados no sinal e que o motorista da carreta perdeu o controle e não conseguiu frear, batendo nos veículos.
Demandadas, as polícias Civil e Militar até o momento não se manifestaram. Esta publicação será atualizada quando houver retorno.

Atualização

02/04/2022 - 1:07
Após a publicação da reportagem, a Eco101 enviou nota e a reportagem da TV Gazeta apurou novas informações no local. O título e o texto foram atualizados. 

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