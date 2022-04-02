Cabine de carreta fica destruída após acidente na BR 101, em Viana

Acidente com caminhão que transportava pedra é registrado em Viana Crédito: Aurélio de Freitas

Uma carreta que transportava pedras, entre os municípios de Barra de São Francisco e Cachoeiro de Itapemirim, acabou colidindo em outros dois veículos e no canteiro central da pista por volta das 6h deste sábado (2). De acordo com o motorista da carreta, o acidente aconteceu após ele ter sido ultrapassado por um veículo em alta velocidade no quilômetro 299,6 da BR 101, no sentido Viana , em frente à empresa Real Café, por volta das 6h deste sábado (2).

Demandada, a Eco101, concessionária que atendeu a ocorrência, informou, por volta das 9h, que o acidente envolveu um caminhão, uma carreta e um carro. Para atendimento ao caso, foram acionados recursos da concessionária, além da PRF para registro e apoio. Uma pessoa foi atendida e encaminhada ao hospital e o trânsito seguia com desvio no sentido Guarapari (sul).

De acordo com apuração do repórter Aurélio de Freitas, para a TV Gazeta, que esteve no local, o motorista da carreta, Jomar Ravani, contou que estava trafegando e foi cortado por um caminhão-baú que entrou na frente. Para evitar um acidente ainda pior, o condutor teria jogado a carreta para o acostamento e então perdeu o controle da direção.

De camisa verde, o motorista Jomar Ravani Crédito: Aurélio de Freitas

Apesar da gravidade aparente, Ravani saiu ileso do acidente. Segundo o motorista, o outro veículo não parou para prestar socorro e foi embora. "Eu estava vindo, tinha um carro parado no sinal e um caminhão-baú à direita. Ele atravessou para a esquerda de repente e eu bati. Se eu tivesse subido no guarda-corpo da esquerda, teria tombado e machucado os outros. Mas dos males o menor", disse.

Também segundo apuração da TV Gazeta, os carros foram retirados do local e equipes trabalharam para retirar o óleo que ficou na pista, a qual foi completamente liberada por volta das 10h da manhã. Várias peças do caminhão haviam ficado espalhadas na via e um congestionamento de 5 quilômetros foi formado nas redondezas.

À reportagem da TV Gazeta, a Polícia Rodoviária Federal afirmou que, na verdade, os dois outros veículos envolvidos na ocorrência estavam parados no sinal e que o motorista da carreta perdeu o controle e não conseguiu frear, batendo nos veículos.

Demandadas, as polícias Civil e Militar até o momento não se manifestaram. Esta publicação será atualizada quando houver retorno.