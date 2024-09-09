Acidente entre três veículos deixa feridos na BR 259 em Colatina

Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três veículos na manhã desta segunda-feira (9), no km 28,3 da BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Imagens obtidas pela reportagem de A Gazeta mostram o carro, a caminhonete e o caminhão danificados após a colisão, que ocorreu perto de uma curva.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu uma caminhonete Ford F 250, um caminhão Mercedes-Benz LS 1634 e um Volkswagen Gol. Os feridos foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e do Corpo de Bombeiros, e levados para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina. A PRF não detalhou em quais veículos estavam os feridos.