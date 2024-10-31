Ex é suspeito de matar mulher na frente de casa em Colatina, diz polícia

Marilene foi morta na frente de casa, em Colatina, quando esperava um ônibus para trabalhar Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar , testemunhas relataram aos policiais que o suspeito seria um homem que apareceu no local de moto, efetuou os disparos contra a vítima e depois fugiu, sem ser mais visto. Marilene chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Consta também no documento que momentos depois do crime foi visto passando pelo cerco eletrônico na ponte em direção ao Centro do município um indivíduo em uma moto com características que se assemelham às descritas pelas testemunhas, como o modelo e a placa do veículo e as roupas que ele utilizava. A partir disso, foi verificado pela PM, em consulta ao sistema, que a moto seria do ex-companheiro de Marilene.

A Polícia Civil informou que o trabalho investigativo está coletando e analisando evidências para concluir o caso. Estão sendo observadas várias imagens que foram obtidas, dentre elas as do cerco eletrônico.

Vítima teve medida protetiva negada na Justiça

Na decisão, o juiz Marcelo Feres Bressan afirmou que, considerando os elementos apresentados, não era caso de fixação de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.