Mulher é morta a tiros na frente de casa em Colatina

Testemunhas relataram à PM que o crime ocorreu por volta de 7 horas, quando o atirador chegou de moto, efetuou os disparos e fugiu. Uma câmera de segurança flagrou o som dos tiros e, em seguida, gritos são ouvidos. Veja vídeo:

O repórter Enzo Teixeira, que esteve no local, apurou que a vítima morava sozinha no imóvel e se mudou há cerca de nove meses. Há informações de que Marilene teria problemas com um ex-companheiro, mas a autoria e motivação do crime ainda são investigadas pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. A Polícia Civil não forneceu mais detalhes, e, até a publicação da reportagem, não havia detidos. O corpo de Marilene foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina para os trabalhos da Polícia Científica.