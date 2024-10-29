Mulher é morta a tiros na frente de casa em Colatina

Uma mulher de 44 anos foi morta a tiros na frente de casa no bairro Olívio Zanotelli, em Colatina
, Noroeste do Espírito Santo
, na manhã desta terça-feira (29). Segundo a Polícia Militar
, a vítima foi identificada como Marilene da Cruz Silva Borcarte.
Testemunhas relataram à PM que o crime ocorreu por volta de 7 horas, quando o atirador chegou de moto, efetuou os disparos e fugiu. Uma câmera de segurança flagrou o som dos tiros e, em seguida, gritos são ouvidos. Veja vídeo:
De acordo com vizinhos, Marilene aguardava um ônibus para ir trabalhar. O Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
) foi acionado, mas a vítima acabou morrendo. “Estou muito nervosa. Eu escutei tiro, mas não vi nada. O barulho assustou muito. Pensei que tinham matado um cachorro”, relatou à TV Gazeta Noroeste
uma moradora da região, que não quis se identificar.
O repórter Enzo Teixeira, que esteve no local, apurou que a vítima morava sozinha no imóvel e se mudou há cerca de nove meses. Há informações de que Marilene teria problemas com um ex-companheiro, mas a autoria e motivação do crime ainda são investigadas pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. A Polícia Civil não forneceu mais detalhes, e, até a publicação da reportagem, não havia detidos. O corpo de Marilene foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina para os trabalhos da Polícia Científica.