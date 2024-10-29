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Investigação

Mulher é morta a tiros na frente de casa em Colatina

Segundo vizinhos, vítima esperava por ônibus para ir ao trabalho; atirador chegou de moto, efetuou os disparos e fugiu em seguida
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

29 out 2024 às 13:05

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 13:05

Marilene foi morta na frente de casa, em Colatina, quando esperava um ônibus para trabalhar
Foto maior: rua onde ocorreu o crime | Foto menor: a vítima assassinada Crédito: Montagem | Monitoramento | Redes sociais
Uma mulher de 44 anos foi morta a tiros na frente de casa no bairro Olívio Zanotelli, em ColatinaNoroeste do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (29). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Marilene da Cruz Silva Borcarte.
Testemunhas relataram à PM que o crime ocorreu por volta de 7 horas, quando o atirador chegou de moto, efetuou os disparos e fugiu. Uma câmera de segurança flagrou o som dos tiros e, em seguida, gritos são ouvidos. Veja vídeo:
De acordo com vizinhos, Marilene aguardava um ônibus para ir trabalhar. O Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a vítima acabou morrendo. “Estou muito nervosa. Eu escutei tiro, mas não vi nada. O barulho assustou muito. Pensei que tinham matado um cachorro”, relatou à TV Gazeta Noroeste uma moradora da região, que não quis se identificar.
O repórter Enzo Teixeira, que esteve no local, apurou que a vítima morava sozinha no imóvel e se mudou há cerca de nove meses. Há informações de que Marilene teria problemas com um ex-companheiro, mas a autoria e motivação do crime ainda são investigadas pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. A Polícia Civil não forneceu mais detalhes, e, até a publicação da reportagem, não havia detidos. O corpo de Marilene foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina para os trabalhos da Polícia Científica.

Ajude a polícia

Qualquer informação que auxilie o trabalho da polícia neste crime pode ser repassada pelo Disque-Denúncia 181. A ligação é gratuita e o anonimato garantido. Quem preferir, pode compartilhar pela internet, por meio do site específico para o serviço de colaboração. Não é necessário se identificar.

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