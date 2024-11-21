Porém, antes de finalizarem o plano — que era mudar para Uruguai —, os dois acabaram detidos pela Polícia Rodoviária Federal na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, já quase no país vizinho. Um dos erros principais foi a compra de um Jeep Renegade com o dinheiro do crime e colocado no nome de Eduardo no dia do furto.

Foi com esse automóvel que o casal fugiu. Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (21), a Polícia Civil explicou que os dois fatores levantaram a suspeita de que Eduardo seria o autor do furto. Ao todo, os agentes contabilizaram R$ 763.438, € 70.700,00 (euros) e US$ 41.940,00 (dólares) com o casal.

“A gerente achou estranho porque ele faltou na segunda-feira e estava incomunicável desde sexta-feira (que era feriado). O dinheiro com que compraram o carro era nitidamente do banco, devido às fitas nas cédulas. Assim, entramos em contato com a Polícia Rodoviária Federal, que identificou o veículo três horas depois que as investigações começaram”, contou o delegado Gabriel Monteiro, chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e titular da Delegacia Especializada de Roubo a Banco (DRB).

Your browser does not support the audio element. Os erros que entregaram funcionário de banco em furto milionário no ES

Eduardo Barbosa de Oliveira saindo do banco com caixas onde estava o dinheiro furtado, segundo a Polícia Civil Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Além disso, dois dias após o crime, ainda na Capital do Espírito Santo, os dois fizeram toda a mudança de onde moravam. Testemunhas contaram à polícia que um caminhão esteve no local e que a família levou tudo que estava no imóvel, inclusive os animais de estimação.

A decisão tornou mais evidente para a corporação civil a possibilidade de envolvimento de Eduardo no crime. “Com todo o material, não resta dúvida que a intenção (do funcionário) era fugir”, afirmou Monteiro.

A participação do funcionário foi confirmada nas gravações de videomonitoramento do banco (veja acima). Nelas, é possível ver que ele sai com caixas de dinheiro do local. Por trabalhar lá há 12 anos, ele era uma pessoa de confiança e não levantou suspeitas até a segunda-feira seguinte (18), primeiro dia útil após o feriado de Proclamação da República, na sexta-feira (15) anterior, conforme a corporação.

Na sequência, os dois seguiram para o Sul do país, onde terminaram presos após abordagem. Segundo o superintendente da PRF/ES, Wemerson Pestana, o dinheiro estava todo no carro embaixo do estepe, no porta-malas.

“Ele andou mais de dois mil quilômetros. A audácia do casal é grande, porque transitou em via federal com muito dinheiro, podendo até ser vítima de um roubo. A mulher chegou a confessar", explicou o superintendente.

Funcionário do Banco do Brasil preso com dinheiro roubado trabalhava em uma agência no bairro Praia do Canto, em Vitória Crédito: TV Gazeta/ Reprodução

Mudou a senha do cofre

Depois de tirar o dinheiro desejado do cofre, Eduardo alterou a senha da caixa metálica, de acordo com a PC. Agora, será investigado se ele já havia furtado outras vezes.

“Talvez por ele ter conhecimento financeiro, se ele tem outras quantias, vamos investigar. Um dia depois do crime, ele ainda entregou R$ 20 mil à ex-mulher para quitar uma dívida”, contou Monteiro.

Eduardo foi autuado no Rio Grande do Sul por tentativa de evasão por divisas, quando se tenta sair com grande quantia sem declarar ao fisco. Ele também teve a prisão preventiva decretada. No Espírito Santo, ele vai responder por furto continuado qualificado por abuso de confiança. A mulher acabou autuada pelos mesmos crimes, mas como participante.

Em nota, o Banco do Brasil informou que a área de segurança identificou o furto, comunicou às autoridades policiais e colaborou nas investigações que levaram à localização e prisão do funcionário.