Acidente entre motocicletas deixa três pessoas feridas em São Mateus

Três pessoas ficaram feridas após duas motos baterem de frente na rodovia Othovarino Duarte Santos, na altura do bairro Pedra D’Água, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (20). De acordo com a Polícia Militar, um dos condutores estava com a habilitação para dirigir vencida e o outro não tinha permissão para pilotar motos.

A PM foi até o local e encontrou apenas as motos envolvidas no acidente. Testemunhas relataram que as vítimas já haviam sido socorridas para o Hospital Estadual Roberto Silvares, no mesmo município.

A equipe policial foi até a unidade hospitalar, onde consultou a situação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos motociclistas. Como eles estavam recebendo atendimento médico, não foi possível realizar o teste do bafômetro. Além deles, um homem que estava na garupa de uma das motos também se feriu.

Em nota, a Polícia Civil informou que em acidentes que não há vítimas ou detidos em flagrante, mas ocorre lesão corporal, a legislação exige a manifestação da vítima quanto ao interesse de iniciar uma ação penal.