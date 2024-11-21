Família do ES aguarda chegada de corpo para sepultar capixaba morta na França

Juliana Salomão, mulher de Nova Venécia que foi morta pelo marido na França Crédito: Arquivo da família

Caso ocorra como planejado, o corpo chega ao Brasil nesta sexta-feira (22). A família pretende velar e sepultar o corpo de Juliana neste domingo (24), quando completa exatamente um mês da morte. A irmã, Danielle de Oliveira Pigatti, contou estar há cinco anos sem vê-la e não era dessa forma que gostaria que ocorresse o reencontro.

“Tinha mais de cinco anos que a gente não se via. Em fevereiro iria fazer seis. Não vou poder mais, não era a maneira como queríamos que ela voltasse. Ela não se foi, ela foi tirada de nós. Poder trazer para cá, ao menos, vai dar um alívio para a minha mãe, por saber que ela está aqui. Nós precisamos desse momento para encerrar, para poder seguir a nossa vida e continuarmos”, disse.

Marido é o principal suspeito

O principal suspeito do crime é o ex-marido de Juliana, Marcelo Salomão, que teria tirado a própria vida em seguida. Antes de morrer, a família da vítima soube do histórico do casal e das agressões que ela sofria.

“A gente pediu muito para ela vir embora. Toda a família pediu para ela vir. Eu disse para ela que nada pagava saúde mental e a vida dela e dos meninos. Ela falou sobre a escola e a faculdade dos meninos. Dizia que não tinha dinheiro, mas a gente falava que iria criar dívida, se fosse preciso”, relatou a irmã.

Filhos vão ficar na França

Juliana teve três filhos, uma jovem de 21 anos e dois adolescentes, de 17 e 14 anos. Na época do crime, os dois meninos estavam morando com ela na França e a mais velha no Brasil. A família da vítima não havia conseguido contato com os dois quando o crime aconteceu, mas depois puderam conversar.

Segundo Danielle, os meninos decidiram permanecer na França, após receberem apoio do país. “A França ofereceu moradia, estudos e assistência social aos meninos. O mais velho, quando completar 18 anos, vai ter um apartamento, vai poder estudar e trabalhar”, afirmou.

A reportagem da TV Gazeta Noroeste procurou a Justiça Francesa para obter mais informações sobre o caso, mas não teve resposta. Em nota, o Itamaraty informou que presta auxílio consular à família, mas relatou que o traslado do corpo para o Brasil não pode ser custeado com recursos públicos.