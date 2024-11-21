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Grande Vitória

Motorista de aplicativo desaparece após sair para trabalhar em Vitória

Cleber Sales Lopes, de 44 anos, saiu para trabalhar da casa da mãe em Jardim Camburi, Vitória, na última segunda-feira (18) e, desde então, a família não tem mais notícias

Publicado em 21 de Novembro de 2024 às 14:58

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

21 nov 2024 às 14:58
Cleber Sales Lopes
Cleber Sales Lopes Crédito: Acervo Pessoal
A família do motorista de aplicativo Cleber Sales Lopes, de 44 anos, tem vivido dias de angústia. Ele está desaparecido desde a última segunda-feira (18), quando saiu para trabalhar em Jardim Camburi, em Vitória.
Segundo Pedro Luiz Barone, irmão da vítima, o motorista estava na casa da mãe e, por volta das 19h, foi realizar viagens por aplicativo. A mãe de Cleber tem o costume de acompanhar o filho através do WhatsApp.
“Ela acordou umas 3h da madrugada para verificar se ele estava bem. Olhou a foto do WhatsApp, estava em branco. Tentou mandar mensagem e não conseguiu. Tentou ligar e o telefone estava dando como se não existia”, contou Pedro Luiz Barone.
No dia seguinte, ela entrou em contato com familiares e começou a saga em busca de Cleber. Eles registraram o boletim de ocorrência.
Conforme Pedro Luiz, a família recebeu informações da polícia que o carro de Cleber foi visto pelo cerco eletrônico entrando no bairro Jabour, em Vitória, na madrugada de terça-feira (19). O veículo, no entanto, não foi flagrado saindo do bairro.
"A gente fica agoniado, desesperado. O carro dele foi visto entrando nesse bairro e não saindo. Ou seja, o carro está lá, mas não sabemos se ele está lá"
Pedro Luiz Barone - Irmão do motorista
Carro de Cleber Sales Lopes
Toyota Corolla, carro de Cleber Sales Lopes Crédito: Acervo Pessoal
Procurada, a Polícia Civil informou que as investigações e as diligências da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD) estão em andamento, porém até o momento ele não foi localizado.
A família pede a quem tem informações sobre Cleber, entre em contato pelo 27 99903-0658 ou 61 9287-5838.

Ajude a Polícia Civil

Quaisquer informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. Também é possível passar informações diretamente à equipe de investigação da delegacia, pelo telefone (27) 3137-9065, ou indo pessoalmente à unidade.

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