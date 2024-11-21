Motorista de aplicativo desaparece após sair para trabalhar em Vitória

Cleber Sales Lopes Crédito: Acervo Pessoal

A família do motorista de aplicativo Cleber Sales Lopes, de 44 anos, tem vivido dias de angústia. Ele está desaparecido desde a última segunda-feira (18), quando saiu para trabalhar em Jardim Camburi, em Vitória

Segundo Pedro Luiz Barone, irmão da vítima, o motorista estava na casa da mãe e, por volta das 19h, foi realizar viagens por aplicativo. A mãe de Cleber tem o costume de acompanhar o filho através do WhatsApp.

“Ela acordou umas 3h da madrugada para verificar se ele estava bem. Olhou a foto do WhatsApp, estava em branco. Tentou mandar mensagem e não conseguiu. Tentou ligar e o telefone estava dando como se não existia”, contou Pedro Luiz Barone.

No dia seguinte, ela entrou em contato com familiares e começou a saga em busca de Cleber. Eles registraram o boletim de ocorrência.

Conforme Pedro Luiz, a família recebeu informações da polícia que o carro de Cleber foi visto pelo cerco eletrônico entrando no bairro Jabour, em Vitória, na madrugada de terça-feira (19). O veículo, no entanto, não foi flagrado saindo do bairro.

"A gente fica agoniado, desesperado. O carro dele foi visto entrando nesse bairro e não saindo. Ou seja, o carro está lá, mas não sabemos se ele está lá" Pedro Luiz Barone - Irmão do motorista

Toyota Corolla, carro de Cleber Sales Lopes Crédito: Acervo Pessoal

Procurada, a Polícia Civil informou que as investigações e as diligências da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD) estão em andamento, porém até o momento ele não foi localizado.

A família pede a quem tem informações sobre Cleber, entre em contato pelo 27 99903-0658 ou 61 9287-5838.