Casa desaba durante chuva e 8 pessoas ficam desalojadas em Venda Nova do Imigrante

Uma casa desabou e outra ficou seriamente danificada, sendo interditada, durante um temporal que atingiu Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, entre o fim da manhã e o início da tarde desta quinta-feira (21). Ao todo, 8 pessoas ficaram desalojadas e três imóveis foram afetados.
À Gazeta, a Defesa Civil de Venda Nova do Imigrante informou que atendeu uma ocorrência na Vila São Miguel, próximo ao Campo Society de Bananeiras, onde um movimento de massa causou o colapso de um imóvel e deixou outro em risco iminente. Um terceiro está sendo avaliado, especialmente devido à situação de risco de colapso de um muro próximo.
A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante informou que equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Assistência Social do município estão prestando apoio local. Não houve feridos, já que os moradores não estavam em casa no momento da ocorrência. No total, 8 pessoas ficaram desalojadas nos três imóveis afetados.
A confeiteira Isaura Mulinari, dona de uma das casas interditadas pela Defesa Civil devido ao risco iminente, conversou com o repórter Matheus Passos, da TV Gazeta. Ela declarou: "Eu não posso nem entrar (na casa) para poder pegar nada.
Questionada se em algum momento imaginou que isso poderia acontecer, respondeu: "Não, em momento nenhum. Eu estou na casa da minha filha, logo ali do lado. É esperar, né".
A Defesa Civil da cidade informou também que, devido às chuvas, várias árvores caíram na BR 262, que passa por Venda Nova do Imigrante, mas a rodovia já foi desobstruída.