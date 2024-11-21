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Região Serrana

Casa desaba durante chuva e 8 pessoas ficam desalojadas em Venda Nova do Imigrante

A Defesa Civil informou que três imóveis foram afetados na cidade até o momento. Na BR 262, árvores caíram, mas a rodovia já foi desobstruída

Publicado em 21 de Novembro de 2024 às 15:48

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

21 nov 2024 às 15:48
Uma casa desabou e outra ficou seriamente danificada, sendo interditada, durante um temporal que atingiu Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, entre o fim da manhã e o início da tarde desta quinta-feira (21). Ao todo, 8 pessoas ficaram desalojadas e três imóveis foram afetados.
Foto de uma das casas afetadas pela chuva forte
Foto de uma das casas afetadas pela chuva forte em Venda Nova Crédito: Defesa Civil
À Gazeta, a Defesa Civil de Venda Nova do Imigrante informou que atendeu uma ocorrência na Vila São Miguel, próximo ao Campo Society de Bananeiras, onde um movimento de massa causou o colapso de um imóvel e deixou outro em risco iminente. Um terceiro está sendo avaliado, especialmente devido à situação de risco de colapso de um muro próximo.
Casa desaba durante chuva e 8 pessoas ficam desalojadas em Venda Nova do Imigrante
A Defesa Civil municipal isolou a área próxima ao local onde o imóvel desabou Crédito: Matheus Passos
A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante informou que equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Assistência Social do município estão prestando apoio local. Não houve feridos, já que os moradores não estavam em casa no momento da ocorrência. No total, 8 pessoas ficaram desalojadas nos três imóveis afetados.
Imagens do local mais afetado pela chuva forte desta quinta-feira (21)
Imagens do local mais afetado pela chuva forte desta quinta-feira (21) Crédito: Defesa Civil
A confeiteira Isaura Mulinari, dona de uma das casas interditadas pela Defesa Civil devido ao risco iminente, conversou com o repórter Matheus Passos, da TV Gazeta. Ela declarou: "Eu não posso nem entrar (na casa) para poder pegar nada.
Questionada se em algum momento imaginou que isso poderia acontecer, respondeu: "Não, em momento nenhum. Eu estou na casa da minha filha, logo ali do lado. É esperar, né".
A Defesa Civil da cidade informou também que, devido às chuvas, várias árvores caíram na BR 262, que passa por Venda Nova do Imigrante, mas a rodovia já foi desobstruída.

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