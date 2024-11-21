Casa desaba durante chuva e 8 pessoas ficam desalojadas em Venda Nova do Imigrante

Foto de uma das casas afetadas pela chuva forte em Venda Nova Crédito: Defesa Civil

À Gazeta, a Defesa Civil de Venda Nova do Imigrante informou que atendeu uma ocorrência na Vila São Miguel, próximo ao Campo Society de Bananeiras, onde um movimento de massa causou o colapso de um imóvel e deixou outro em risco iminente. Um terceiro está sendo avaliado, especialmente devido à situação de risco de colapso de um muro próximo.

A Defesa Civil municipal isolou a área próxima ao local onde o imóvel desabou Crédito: Matheus Passos

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante informou que equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Assistência Social do município estão prestando apoio local. Não houve feridos, já que os moradores não estavam em casa no momento da ocorrência. No total, 8 pessoas ficaram desalojadas nos três imóveis afetados.

Imagens do local mais afetado pela chuva forte desta quinta-feira (21) Crédito: Defesa Civil

A confeiteira Isaura Mulinari, dona de uma das casas interditadas pela Defesa Civil devido ao risco iminente, conversou com o repórter Matheus Passos, da TV Gazeta. Ela declarou: "Eu não posso nem entrar (na casa) para poder pegar nada.

Questionada se em algum momento imaginou que isso poderia acontecer, respondeu: "Não, em momento nenhum. Eu estou na casa da minha filha, logo ali do lado. É esperar, né".