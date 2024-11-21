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Prisão preventiva

Funcionário do Banco do Brasil preso trabalhava em bairro nobre do ES

Eduardo Barbosa Oliveira, de 43 anos, foi detido pela PRF com R$ 1,5 milhão em dinheiro furtado, no Rio Grande do Sul

Publicado em 20 de Novembro de 2024 às 21:14

Publicado em 

20 nov 2024 às 21:14
Cédulas apreendidas pela PRF em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com suspeito que é funcionário do Banco do Brasil em Vitória
Cédulas apreendidas pela PRF em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com suspeito que é funcionário do Banco do Brasil em Vitória Crédito: Foto: PRF/ Divulgação
O funcionário do Banco do Brasil preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na segunda-feira (18), no Rio Grande do Sul, com R$ 1,5 milhão em dinheiro furtado, foi identificado como Eduardo Barbosa Oliveira, de 43 anos. No momento da prisão, ele estava acompanhado da esposa, Paloma Duarte Tolentino, de 29 anos, e dois animais de estimação levados na fuga, um gato e um cachorro.
O casal teve a prisão preventiva decretada após audiência de custódia nesta terça-feira (19) em Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul.
O suspeito trabalhava na Agência Estilo, na Praia do Canto, em Vitória. O Banco do Brasil informou que a área de segurança identificou o furto, comunicou às autoridades policiais e colaborou nas investigações que levaram à localização e prisão do funcionário.

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A dupla foi parada pela polícia após dirigir por 2.200 km, de Vitória até Santa Cruz, cidade gaúcha. Os dois estavam a, aproximadamente, 247 km da fronteira do Brasil com o Uruguai, destino traçado para a fuga.
Funcionário do Banco do Brasil preso trabalhava em bairro nobre do ES
A fuga do casal foi descoberta depois que os colegas desconfiaram de duas faltas de Eduardo ao trabalho. Uma gerente do banco foi acionada e constatou que havia dinheiro faltando no cofre.

Agência de bairro nobre de Vitória

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), a gerente da Agência Central do Banco do Brasil, em Vitória, procurou a polícia na tarde de segunda-feira (18) e registrou que havia acontecido um furto de valores do cofre da Agência Estilo, na Praia do Canto, bairro nobre da capital.
Funcionário do Banco do Brasil preso com dinheiro roubado trabalhava em uma agência no bairro Praia do Canto, em Vitória
Funcionário do Banco do Brasil preso com dinheiro roubado trabalhava em uma agência no bairro Praia do Canto, em Vitória Crédito: TV Gazeta/ Reprodução
De acordo com a PRF, o montante é de R$ 1,5 milhão. No entanto, quando a gerente registrou o desvio à polícia, o valor relatado girava em torno de R$ 1 milhão.
A representante do banco relatou à polícia que o valor subtraído ainda estava em apuração no setor responsável. A gerente apontou que foram levados valores em moeda real, dólar americano e euro.
A mulher também se comprometeu a extrair imagens da área do cofre da agência e demais áreas do banco e entregar na delegacia.

Faltou o trabalho e não respondeu os colegas

Ainda de acordo com o BO, os colegas de agência de Eduardo desconfiaram que havia algo errado após ele não aparecer para trabalhar na segunda-feira (18), não atender o telefone nem responder mensagens desde sexta-feira (15).
Também foram feitas tentativas de contato com a Paloma, que também não visualizou as mensagens.
A gerente indicou que Eduardo trabalhava atualmente como gerente de módulo, o que foi descrito como um ‘antigo tesoureiro’.
Com informações do g1ES

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