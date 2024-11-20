Homem é preso após dar vassouradas na esposa grávida em Vila Velha

2ª Delegacia Regional, localizada em Vila Velha Crédito: Polícia Civil

Um homem de 24 anos foi preso na tarde de terça-feira (19) após agredir a companheira, de 25 anos, grávida de cinco meses. O caso aconteceu na casa da família, em Riviera da Barra, em Vila Velha, na véspera do aniversário da mulher.

Aos militares, a mulher informou que, após uma discussão entre o casal, foi agredida com socos e golpes de vassoura, na frente de outro filho do casal, de 2 anos, e que o homem ainda reteve seu celular para que ela não pedisse ajuda.

A mulher, que conseguiu contato com a polícia em uma praça do bairro, apresentava leves marcas de lesão em um dos braços, mas não precisou de cuidados médicos, segundo o boletim de ocorrência registrado.

Já o homem apresentava uma pequena perfuração no corpo, decorrente de um golpe de faca que a vítima confirmou ter dado para se defender, uma vez que o companheiro era mais forte. Ele recebeu atendimento antes de ser conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha.