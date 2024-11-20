Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Riviera da Barra

Homem é preso após dar vassouradas na esposa grávida em Vila Velha

Crime aconteceu na tarde de terça-feira (19), véspera do aniversário da mulher, que está no quinto mês da gestação

Publicado em 20 de Novembro de 2024 às 11:08

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

20 nov 2024 às 11:08
2ª Delegacia Regional, localizada em Vila Velha
2ª Delegacia Regional, localizada em Vila Velha Crédito: Polícia Civil
Um homem de 24 anos foi preso na tarde de terça-feira (19) após agredir a companheira, de 25 anos, grávida de cinco meses. O caso aconteceu na casa da família, em Riviera da Barra, em Vila Velha, na véspera do aniversário da mulher.
Aos militares, a mulher informou que, após uma discussão entre o casal, foi agredida com socos e golpes de vassoura, na frente de outro filho do casal, de 2 anos, e que o homem ainda reteve seu celular para que ela não pedisse ajuda.
A mulher, que conseguiu contato com a polícia em uma praça do bairro, apresentava leves marcas de lesão em um dos braços, mas não precisou de cuidados médicos, segundo o boletim de ocorrência registrado.
Já o homem apresentava uma pequena perfuração no corpo, decorrente de um golpe de faca que a vítima confirmou ter dado para se defender, uma vez que o companheiro era mais forte. Ele recebeu atendimento antes de ser conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha.
A Polícia Civil informou, em nota, que o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Veja Também

Suspeito de atirar e matar ex-companheira em Colatina é considerado foragido

Vítimas de professor preso por estupros no ES tinham entre 9 e 16 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha Violência Contra a Mulher
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O surpreendente benefício da cerveja para a saúde
Durante a fuga, suspeito bateu o carro em outro veículo, na descida da Terceira Ponte, danificando o automóvel
Chefe do tráfico de morro em Vitória é baleado após perseguição que cruzou a 3ª Ponte
Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados