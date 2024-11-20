Mulher fica ferida após ser agredida pelo vizinho com golpes de picareta na Serra

Uma mulher de 32 anos foi agredida com golpes de picareta pelo próprio vizinho, na noite de terça-feira (19), em Planalto Serrano, na Serra . Segundo a vítima, ela foi cobrar um serviço de obras que teria pago ao suspeito, que é pedreiro. O homem não gostou e partiu para cima da vizinha.

Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, a discussão começou no meio da rua e, de acordo com testemunhas, o suspeito estava embriagado. A mulher foi atingida no braço e na cabeça e socorrida a Unidade de Pronto Atendimento de Serra Sede. Depois foi transferida para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, também na Serra. Ela já recebeu alta.

“Ele começou a falar do meu filho e eu disse 'você não fala do meu filho, porque você tem sua filha'. Ele já estava muito exaltado, porque estava bebendo cachaça. Foi lá dentro, pegou picareta e foi na minha cabeça, eu corri e ele correu atrás de mim e me deu golpes, chegou a atingir meu ombro, quebrei meu dedo e ele fugiu”, contou a vítima, que não quis ser identificada, para a reportagem da TV Gazeta.

Mulher é agredida com golpes de picareta por vizinho na Serra Crédito: Carlos Palito

Polícia Militar chegou a ser acionada e esteve no local, mas a mulher já havia sido socorrida. Posteriormente, segundo a corporação, foram feitas denúncias via Ciodes (190) indicando que o suspeito estaria no local da briga. Uma equipe foi ao bairro novamente, fizeram buscas, mas o indivíduo não foi localizado.

De acordo com a vítima, os desentendimentos com o suspeito começaram há oito meses depois que ela o contratou para fazer a reforma na casa dela

"Eu já paguei ele, ele está me enrolando com essa obra, fala que vai fazer e pega outro serviço”, disse.

Mulher foi atingida na mão Crédito: Carlos Palito

Após cometer o crime, o homem fugiu e seu paradeiro é desconhecido.

Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Destacou, ainda, que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br