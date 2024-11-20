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Mulher fica ferida após ser agredida pelo vizinho com golpes de picareta na Serra

Segundo a vítima, ela foi cobrar serviços de pedreiro que já havia pago ao vizinho, que não gostou e a agrediu

Publicado em 20 de Novembro de 2024 às 12:49

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

20 nov 2024 às 12:49
Uma mulher de 32 anos foi agredida com golpes de picareta pelo próprio vizinho, na noite de terça-feira (19), em Planalto Serrano, na Serra. Segundo a vítima, ela foi cobrar um serviço de obras que teria pago ao suspeito, que é pedreiro. O homem não gostou e partiu para cima da vizinha.
Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, a discussão começou no meio da rua e, de acordo com testemunhas, o suspeito estava embriagado. A mulher foi atingida no braço e na cabeça e socorrida a Unidade de Pronto Atendimento de Serra Sede. Depois foi transferida para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, também na Serra. Ela já recebeu alta.
“Ele começou a falar do meu filho e eu disse 'você não fala do meu filho, porque você tem sua filha'. Ele já estava muito exaltado, porque estava bebendo cachaça. Foi lá dentro, pegou picareta e foi na minha cabeça, eu corri e ele correu atrás de mim e me deu golpes, chegou a atingir meu ombro, quebrei meu dedo e ele fugiu”, contou a vítima, que não quis ser identificada, para a reportagem da TV Gazeta.
Mulher é agredida com golpes de picareta por vizinho na Serra
Mulher é agredida com golpes de picareta por vizinho na Serra Crédito: Carlos Palito
Polícia Militar chegou a ser acionada e esteve no local, mas a mulher já havia sido socorrida. Posteriormente, segundo a corporação, foram feitas denúncias via Ciodes (190) indicando que o suspeito estaria no local da briga. Uma equipe foi ao bairro novamente, fizeram buscas, mas o indivíduo não foi localizado.
De acordo com a vítima, os desentendimentos com o suspeito começaram há oito meses depois que ela o contratou para fazer a reforma na casa dela
"Eu já paguei ele, ele está me enrolando com essa obra, fala que vai fazer e pega outro serviço”, disse.
Mulher é agredida com golpes de picareta por vizinho na Serra
Mulher foi atingida na mão Crédito: Carlos Palito
Após cometer o crime, o homem fugiu e seu paradeiro é desconhecido.
Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Destacou, ainda, que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br
*Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta.

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