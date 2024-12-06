A avenida de cidade do ES onde são desovadas vítimas de crimes

Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Um corpo carbonizado, com as mãos amarradas, em um carro incendiado. Uma denúncia anônima levou a polícia e a guarda municipal ao local do crime, na Avenida Audifax Barcelos Neves, na Serra. Somente neste ano já são pelo menos cinco casos semelhantes. A área de eucalipto e mata nativa que a margeia vem sendo utilizada por criminosos, que transformaram a via em uma região de desova de vítimas assassinadas.

Aproveitam a pouca movimentação, as entradas para as áreas de mata — o que torna o local de difícil acesso —, e a ausência de câmeras para abandonar os corpos durante a madrugada. Vestígios do crime que só vão ser localizados no dia seguinte, em muitas situações a partir de denúncias.

São casos, explica o chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, que objetivam confundir as investigações. “Tiram a vítima do bairro para dificultar a identificação. O desdobramento da investigação acaba sendo maior para identificar a pessoa, onde vivia, como foi sequestrada, a motivação, os autores”.

Relata ainda que é uma forma de tentar impedir a atuação da polícia onde ocorreu o crime. “Conhecem a nossa forma de trabalhar e sabem que assim que acontece um homicídio no bairro, começamos a sufocar o tráfico local em busca da autoria”, conta.

Outros pontos na cidade, como a Rodovia do Contorno e a região da divisa entre Serra e Cariacica, também são utilizados com o mesmo objetivo. Mas o principal e mais utilizado para a desova — que é a tentativa de desaparecer com o corpo ou os vestígios de um crime —, observa o delegado, é a Avenida Audifax Barcelos.

Casos

Na região, em novembro, foi localizado o corpo de um homem, morto a tiros. Ele foi encontrado em meio aos eucaliptos. No mês anterior, a família tinha encontrado o corpo de uma outra vítima com marcas de disparo e sinais de tortura. Relataram que o rapaz havia sido raptado por traficantes, que o tiraram de dentro de casa. Houve o caso ainda de uma vítima abandonada em frente à porteira de uma fazenda.

Uma pesquisa realizada em anos anteriores mostra que esse tipo de crime vem se repetindo. Em geral, os registros envolvem carros abandonados ou incendiados, e vítimas com um grau ainda maior de violência: são encontradas de joelhos, amarradas, com sinais de tortura, mortas a pauladas, facadas, a tiros ou queimadas.

Em 2021, por exemplo, um corpo foi localizado na região sem a cabeça. A situação chegou a ser citada em uma denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Foi apontado que a vítima, um traficante, foi morta em Vitória, por decisão do tribunal do crime, e levado para desova na Serra.

A avenida, que em muitas situações é citada como rodovia por percorrer um longo trecho de área verde, faz a ligação da Serra-sede — próximo à BR 101 —, até Jacaraípe, cortando vários bairros.