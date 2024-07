Conteúdo de marca

Empreendimento de alto padrão atrai turistas e investimentos em Ubu, no Sul do ES

Com estrutura de resort, o Paradise Ubu Beach Residence é um empreendimento de alto padrão, localizado em um dos balneários mais famosos de Anchieta

5 min de leitura min de leitura

Projeção da fachada do Paradise Ubu Beach Residence, que tem previsão de entrega para até o final de 2026. (Paradise Ubu Beach Residence/Divulgação)

Produzido por Estúdio Gazeta Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.

Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta

Apresentado por Paradise Ubu Beach Residence

Situado no Litoral Sul do Espírito Santo, o balneário de Ubu, em Anchieta, destaca-se por suas praias de águas calmas e cristalinas, tendo forte apelo turístico. Além disso, a região tem atraído os interesses do mercado imobiliário, por conta de sua estrutura, tornando-se uma opção para investir.

Um exemplo é o lançamento do Paradise Ubu Beach Residence, residencial de alto padrão com seis torres. Ao todo, serão 88 unidades, de 105 m² (com três quartos e suíte) a 167 m² (com três suítes), todos com duas vagas de garagem. O empreendimento também contará com uma área de lazer de 1.200 m², que vai ter cinema, piscina com borda infinita, espaço pet, salão de jogos, entre outras opções.

Para Macksandre Boldrini, diretor da construtora Riviera, que é responsável pelo empreendimento juntamente com a Samval, a decisão de investir em Ubu foi impulsionada pelo potencial turístico e pela receptividade da administração local, além da disponibilidade de grandes terrenos à beira-mar, algo raro em outras regiões.

“Ubu oferece praias quase intocadas e um ambiente que combina tranquilidade com infraestrutura adequada para o turismo. A cidade já investe em melhorias como quiosques, banheiros e áreas de lazer, o que fortalece seu apelo como destino residencial de alto padrão”, explica o diretor.

Segunda moradia

Situado no Litoral Sul do Espírito Santo, o balneário de Ubu, em Anchieta, destaca-se por suas praias de águas calmas e cristalinas. (Divulgação/Prefeitura Municipal de Anchieta)

Boldrini destaca ainda que Ubu é um destino turístico que oferece uma série de atrativos para visitantes de todas as idades. “Praias como a de Tiquiçaba e a Praia do Além são conhecidas pelas águas claras e bem adequadas para atividades como pesca, mergulho e até surf (no caso do Além). Além disso, a Lagoa de Ubu, também chamada de Lagoa Azul, proporciona um visual deslumbrante e é um dos lugares mais visitados da região”, ressalta.

Com o novo empreendimento, os compradores terão uma segunda ou terceira residência e poderão frequentar as praias, não somente no verão, e sim ao longo do ano, como acontece em Iriri, Guarapari e outras praias.

“Quando chegamos a Iriri, há 12 anos, havia pouquíssimos prédios sendo executados. À medida que fomos construindo, os clientes que compravam os apartamentos começaram a frequentar a cidade também no inverno, e isso trouxe um grande movimento”, relata.

Com previsão de entrega até o final de 2026, o empreendimento já está, inclusive, impactando positivamente o mercado imobiliário local. De acordo com o gestor comercial do Ubu Paradise, Renato Avelar, o crescimento do mercado imobiliário impulsiona também o desenvolvimento de novos negócios e serviços na área.

"Estamos observando um crescimento significativo na infraestrutura do balneário, como supermercados, restaurantes e serviços, o que beneficia não apenas os futuros residentes, mas toda a comunidade de Ubu", conta.

Confira alguns benefícios que o Paradise Ubu Beach Residence oferece aos moradores:

Acesso à praia

O residencial vai contar com um elevador panorâmico, que oferecerá aos moradores acesso direto à praia. (Paradise Ubu Beach Residence/Divulgação)

O Paradise Ubu Beach Residence se destaca não apenas pela sua localização privilegiada, mas também pelo elevador panorâmico que oferece aos moradores um acesso direto à praia. "Com o elevador, os moradores podem deixar seus carros na garagem e desfrutar de um acesso direto à praia, sem a necessidade de voltas complicadas ou longas caminhadas, contornando as falésias característica da região em minutos", destaca Macksandre Boldrini, diretor da construtora Riviera.

O empreendimento também oferece uma guarderia na praia, equipada para armazenar cadeiras, sombrinhas e outros pertences dos moradores. "Após um dia de praia, os moradores podem guardar seus pertences na guarderia e retornar ao condomínio usando o elevador, onde encontram uma estrutura de resort completa à sua disposição. Essa integração entre conforto moderno e natureza exuberante é o que torna o Paradise Ubu um projeto diferenciado em relação aos demais empreendimentos do Estado”, ressalta.

Apartamentos de alta qualidade

O residencial tem opções de apartamentos com 105 e 167 metros quadrados, com duas vagas de garagem por unidade. (Paradise Ubu Beach Residence/Divulgação)

Com o valor geral de vendas (VGV) do empreendimento acima de R$ 100 milhões, o Paradise Ubu está localizado em um platô de 7 mil metros quadrados, a 25 metros de altura em relação ao nível do mar, composto por seis torres com 4 pavimentos cada uma. A área privativa dos apartamentos varia de 105 a 167 metros quadrados, oferecendo quatro opções de plantas e duas vagas de garagem por unidade.

Segundo Boldrini, eles foram cuidadosamente planejados para oferecer bom acabamento e otimizar a experiência de quem for ocupá-los: “Não sabemos construir barato, utilizamos produtos de alta qualidade”.

Opções de lazer

O empreendimento vai contar com cinema, sala gamer; espaço pet, salão de jogos, piscina com borda infinita e outras opções de lazer. (Paradise Ubu Beach Residence/Divulgação)

Em busca de uma residência que une qualidade de vida com um ambiente de lazer completo, os futuros residentes do Paradise Ubu Beach Residence poderão encontrar uma combinação perfeita desses dois fatores. O empreendimento se posiciona como um verdadeiro resort à beira-mar, idealizado para atender às exigências de conforto e diversão de toda a família.

“Nosso objetivo foi criar um ambiente onde os moradores pudessem desfrutar não apenas de uma moradia de alta qualidade, mas também de uma infraestrutura de lazer que se compara às dos melhores resorts” explica o diretor da construtora Riviera.

Com uma área de lazer ampla, que abrange mais de 1.200 metros quadrados, o Paradise Ubu Beach Residence oferece uma variedade de facilidades, como piscina de borda infinita com vista panorâmica para o mar. O espaço também conta com spa completo equipado com sauna e jacuzzi, academia, quadras poliesportivas e áreas de recreação infantil.

"O Paradise Ubu Beach Residence oferece uma gama completa de opções para todos os estilos de vida. O empreendimento promete não apenas atender, mas superar as expectativas dos clientes mais exigentes, combinando elegância com funcionalidade”, diz Boldrini.

Paradise Ubu Beach Residence

Área do terreno: 7.000 m²

7.000 m² Área de lazer: mais de 1.200 m²



mais de 1.200 m² Vagas de garagem: duas por apartamento



duas por apartamento Itens de Segurança e Comodidade: Portaria com controle de acesso 24h, espaço delivery climatizado e espaço cowork (escritório)



Portaria com controle de acesso 24h, espaço delivery climatizado e espaço cowork (escritório) Itens de Entretenimento: Cinema, sala gamer; espaço pet, salão de jogos, piscina com vista oceânica e borda infinita, Brinquedoteca e Playground interno e externo



Cinema, sala gamer; espaço pet, salão de jogos, piscina com vista oceânica e borda infinita, Brinquedoteca e Playground interno e externo Itens de Gastronomia: Pub (bar) americano, salão de festas gourmet, salão de festas com churrasqueira e churrasqueira com forno de pizza



Pub (bar) americano, salão de festas gourmet, salão de festas com churrasqueira e churrasqueira com forno de pizza Itens de Praia: Elevador com acesso à praia e beach point com guarderia



Elevador com acesso à praia e beach point com guarderia Itens de Esporte e Saúde: Sauna integrada com piscina, spa com sala de massagem, salão de beleza, academia, quadra de beach tennis e quadra poliesportiva



Sauna integrada com piscina, spa com sala de massagem, salão de beleza, academia, quadra de beach tennis e quadra poliesportiva Valores: a partir de R$ 1.201.750 para apartamentos com 167 m² de frente para o mar contendo três suítes e a partir de R$ 754 mil para apartamentos na Torre 4



Saiba mais

Este é um conteúdo de responsabilidade do anunciante.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta