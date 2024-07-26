Condomínio de alto padrão tem casas com energia solar individualizada na Serra

O condomínio foi projetado com uma preocupação especial com a segurança Crédito: Octo Empreendimentos/Divulgação

Quem pensa que inovação e sustentabilidade não andam juntos, está muito enganado. A verdade é que, hoje em dia, qualquer projeto da construção civil que busque garantir conforto e segurança para os moradores, trabalha a união entre esses dois fatores. Um exemplo é o condomínio Quinta Jatobá, novo lançamento da Octo Empreendimentos, em Morada de Laranjeiras, na Serra.

Entre os principais diferenciais está um sistema de geração de energia fotovoltaica individualizada. Cada casa será equipada com placas solares, para atender parte do consumo diário da residência e diminuir os custos das tarifas convencionais de eletricidade.

“A experiência de mercado mostrou que a energia solar é o caminho. Além de reduzir custos, essa iniciativa contribui para a sustentabilidade, alinhando-se às tendências globais de construção verde e responsabilidade ambiental”, explica Bruno Boechat, sócio da Octo Empreendimentos, a construtora responsável.

Inclusive, a tecnologia fotovoltaica empregada nas casas do Quinta Jatobá será moderna, a fim de garantir a geração de energia mesmo em dias menos ensolarados.

“A presença de painéis solares contribui para a valorização do imóvel, uma vez que propriedades sustentáveis são cada vez mais procuradas no mercado imobiliário”, complementa.

As casas Tucano apresentam quatro suítes, duas vagas de garagem e 166 m² de área construída Crédito: Octo Empreendimentos/Divulgação

Com 26 unidades projetadas em uma área de mais de 5 mil m², o novo empreendimento tem opções diferenciadas. As casas Tangará e Tucano, por exemplo, contam com quatro suítes, duas vagas de garagem e 166 m² de área construída. Já a Casa Uirapuru tem três suítes, duas vagas de garagem e 228 m² de área construída. O projeto conta com a assinatura do arquiteto Flavio Gibson e paisagismo da Negrini Paisagismo.

O lançamento oficial do Quinta Jatobá será no sábado (27/07), das 11h às 16h, na Rua das Perdizes, em Morada de Laranjeiras. O empreendimento já conta com grande aceitação no mercado: das 26 unidades, nove já foram vendidas durante o pré-lançamento.

“Por se tratar de um produto diferente e exclusivo na região, a procura está sendo boa. A expectativa é que o sucesso continue após o lançamento, consolidando o Quinta Jatobá como um dos melhores lugares para se viver na Serra”, afirma Boechat.

Assim como as casas Tucano, as casas Tangará apresentam quatro suítes, duas vagas de garagem e 166 m² de área construída Crédito: Octo Empreendimentos/Divulgação

Localização privilegiada

É por isso que a escolha do bairro não foi por acaso. Morada de Laranjeiras, que recentemente completou 27 anos de existência, é um dos endereços mais valorizados e seguros da Serra.

Com fácil acesso a importantes pontos como o Civit II, Shopping Montserrat e Manguinhos, a localização do Quinta Jatobá também oferece comodidade e praticidade para os moradores. Já a proximidade com áreas comerciais e industriais também torna o condomínio uma escolha estratégica para profissionais que trabalham na região, além de ser um bairro tranquilo e seguro, ideal para famílias.

“Morada de Laranjeiras combina a tranquilidade de um bairro residencial com a conveniência de estar perto de tudo o que é necessário para o dia a dia. Isso inclui escolas, hospitais, supermercados e uma variedade de opções de lazer, como parques e praias”, lista Bruno.

Aliado às vantagens do bairro, a Octo percebeu uma demanda na região por casas com quatro quartos e um padrão superior de acabamento.

“As ofertas na região limitavam-se a casas de dois ou três quartos, com até duas suítes. Em nossa pesquisa de mercado, identificamos a busca por residências mais amplas e luxuosas”, revela o sócio da construtora.

As casas Uirapuru contam com três suítes, duas vagas de garagem e 228 m² de área construída Crédito: Octo Empreendimentos/Divulgação

Segurança e tranquilidade

O condomínio foi pensado com uma preocupação especial em relação à segurança. Com guarita central, controle de acesso por portaria virtual e barreiras eletrônicas, o projeto garante uma sensação de segurança superior, mesmo em um bairro já considerado seguro como Morada de Laranjeiras.

“O Quinta Jatobá é totalmente murado, com apenas uma frente para a rua. Outro aspecto importante é a barreira natural proporcionada pela área de preservação permanente (APP) ao fundo do condomínio. O que não só cria uma diferença de altura que dificulta tentativas de invasão, mas também promove um ambiente mais fresco e agradável, com uma temperatura mais amena”, reforça Bruno Boechat.

Lazer integrado

Para as crianças, há um playground seguro e bem equipado, proporcionando um espaço onde elas podem brincar e se divertir em segurança Crédito: Octo Empreendimentos/Divulgação

Em relação à área de lazer, o espaço foi cuidadosamente planejado para ser otimizado e oferecer diversas opções para momentos de descontração e convivência. O condomínio contará com uma área gourmet completa, equipada com forno de pizza, churrasqueira e fogão, tudo integrado a um salão e à área da piscina. A piscina inclui uma prainha molhada e solário, criando um ambiente perfeito para relaxar e aproveitar os dias ensolarados.

Para as crianças, há um playground seguro e bem equipado, proporcionando um espaço onde elas podem brincar e se divertir em segurança. No andar superior, o condomínio oferece um pub americano com mesa de sinuca, mesa de carteado, balcão de pub, bico de cerveja, adega de vinho e cervejeira. “Nossa área de lazer foi pensada para oferecer o máximo de conforto e diversão, sendo totalmente montada e pronta para uso”, comenta.

Ainda, a combinação de áreas internas e externas cria um ambiente harmonioso, onde todos os residentes podem encontrar algo para aproveitar, seja um churrasco em família, seja uma noite de jogos com amigos.

Acabamento de alto padrão

O design das casas segue uma linha moderna, com conceito aberto, jardim e área gourmet integrada. A arquitetura foi inspirada em empreendimentos de São Paulo e Rio de Janeiro, trazendo o que há de melhor em acabamento e construção para a região. “Buscamos elevar o padrão existente com conceitos de acabamento e arquitetura de casas de alto padrão”, afirma Boechat.

As residências são construídas com materiais de alta qualidade e técnicas construtivas avançadas, garantindo durabilidade e estética superior. Além disso, a infraestrutura elétrica do condomínio é toda subterrânea, eliminando a presença de fios aparentes e proporcionando um visual mais limpo e sofisticado.

“As casas serão entregues com fechadura eletrônica e preparação para sistema de automação residencial, permitindo que os moradores possam controlar diversos aspectos do lar com facilidade, desde a iluminação até a segurança”, complementa o sócio da Octo Empreendimentos.

Investimento

Com unidades a partir de R$ 1,4 milhão e um valor geral de vendas (VGV) estimado em R$ 39 milhões, o Quinta Jatobá representa um investimento importante tanto para a Octo Empreendimentos quanto para os futuros moradores.

“Estamos quebrando uma barreira tanto de produto quanto de preço na região, mas acreditamos que estamos utilizando as estratégias corretas para mostrar os diferenciais do produto. A expectativa é que o condomínio se valorize ainda mais com o tempo, devido à sua localização privilegiada, alta qualidade de construção e características inovadoras”, explica Boechat.

A entrega do condomínio Quinta Jatobá está prevista para janeiro de 2027, com as obras programadas para serem concluídas até o final de dezembro de 2026. O cronograma de construção foi cuidadosamente planejado para permitir condições de pagamento acessíveis, evitando prazos de financiamento excessivamente curtos que poderiam sobrecarregar os compradores.

Octo Empreendimentos

O objetivo era elevar o padrão existente com conceitos de acabamento e arquitetura de casas de alto padrão Crédito: Octo Empreendimentos/Divulgação

A Octo Empreendimentos é uma empresa capixaba, voltada para o mercado de incorporação. Seus sócios possuem mais de 20 anos de experiência no mercado, tendo participado de projetos residenciais e comerciais em todo o Espírito Santo.

A equipe se apoia nessa vasta experiência para escolher os melhores materiais, métodos construtivos e soluções estruturais. Esse cuidado na escolha dos componentes e no planejamento de cada detalhe resulta em empreendimentos que oferecem um padrão elevado de acabamento.

Quinta Jatobá

Número total de casas: 26

26 Casas A - Tangará: casas duplex com quatro suítes no pavimento superior. Número de casas: cinco.

casas duplex com quatro suítes no pavimento superior. Número de casas: cinco. Casas B - Tucano: casas duplex com uma suíte no pavimento térreo mais três suítes no pavimento superior. Número de casas: 20.

casas duplex com uma suíte no pavimento térreo mais três suítes no pavimento superior. Número de casas: 20. Casa C - Uirapuru: casa duplex com três suítes no pavimento superior. Número de casas: uma.

casa duplex com três suítes no pavimento superior. Número de casas: uma. Total de área construída: 6.018,63 m²