Investimento municipal por habitante revela enorme abismo no ES

Praça em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. Crédito: Prefeitura de Presidente Kennedy/Divulgação

Em 2024, a prefeitura de Presidente Kennedy, Sul do Espírito Santo, famosa por receber muito dinheiro vindo dos royalties do petróleo, investiu R$ 267,94 milhões. Se pegarmos o montante e dividirmos pelo número de habitantes (14.647, de acordo com o IBGE), chegamos a incríveis R$ 18.293,70 por pessoa. Na outra ponta da tabela, com R$ 345,05 per capita de investimentos, está outra cidade que recebe muito dinheiro com a exploração de óleo e gás: Itapemirim. Basta bater o olho nos dados do anuário Finanças dos Municípios Capixabas, da Aequus Consultoria, para notar o enorme abismo.

Para fugirmos de eventuais questões administrativas, temos de fazer a comparação com a média geral de investimento nos 78 municípios do Estado, que ficou, no ano passado, em R$ 1.074,74 por habitante (o desempenho de Kennedy supera o valor em 17 vezes). As cidades abrigam 4,102 milhões de pessoas e investiram R$ 4,408 bilhões.

Em valores absolutos, a Serra foi a prefeitura que mais investiu: R$ 717,9 milhões. Mas, quando é feita a divisão pela população (572.274), o investimento per capita serrano vai para o 25º lugar, com R$ 1.254,55 por pessoa. Vitória, segundo lugar no geral (R$ 558,8 milhões), fica na 13ª colocação no ranking per capita, com R$ 1.630. Vila Velha, segunda maior população do Estado (502.899) e quarto maior investimento (R$ 294,2 milhões), tem o 71º investimento por habitante (R$ 585,13).

No ano passado, Presidente Kennedy recebeu R$ 283,4 milhões em royalties e participações especiais, o que dá R$ 19,3 mil por habitante. As outras duas cidades que mais tiveram esse volume do recurso foram Marataízes (R$ 260,2 milhões) e Itapemirim (R$ 250,4 milhões).

Os maiores investimentos per capita (em R$):

Presidente Kennedy: 18.293 São Domingos do Norte: 2.715

São Roque do Canaã: 2.686

Ponto Belo: 2.428

Mucurici: 2.365

São José do Calçado: 2.294

Dores do Rio Preto: 2.142

Divino de São Lourenço: 2.011

Marataízes: 1.879

Viana: 1.741

Marilândia: 1.713

Bom Jesus do Norte: 1.687

Vitória: 1.630

Anchieta: 1.572

João Neiva: 1.569

Santa Teresa: 1.514

Sooretama: 1.510

Aracruz: 1.469

Atílio Vivácqua: 1.378

Colatina: 1.365



Os menores investimentos per capita (em R$):

Itapemirim: 345,05 Ecoporanga: 350,35

Linhares: 488,75

Ibatiba: 489,84

Afonso Cláudio: 562,44

Nova Venécia: 571,08

Pancas: 577,71

Vila Velha: 585,13

Alto Rio Novo: 604,66

Montanha: 604,89

Santa Maria de Jetibá: 632,48

São Gabriel da Palha: 635,20

Iúna: 640,08

Rio Bananal: 643,61

Guaçuí: 651,61

Ibiraçu: 663,89

Alegre: 667,29

Venda Nova: 706,60

Itaguaçu: 709,86

Muqui: 712,28



