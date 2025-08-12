Abdo Filho
Investimento municipal por habitante revela enorme abismo no ES

Presidente Kennedy, cidade do Sul capixaba, que recebe centenas de milhões de reais em royalties, investiu, em 2024, 17 vezes a mais que a média dos municípios capixabas

Vitória
Publicado em 12/08/2025 às 17h52
A infraestrutura de Presidente Kennedy também recebeu investimentos por parte da prefeitura
Praça em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. Crédito: Prefeitura de Presidente Kennedy/Divulgação

Em 2024, a prefeitura de Presidente Kennedy, Sul do Espírito Santo, famosa por receber muito dinheiro vindo dos royalties do petróleo, investiu R$ 267,94 milhões. Se pegarmos o montante e dividirmos pelo número de habitantes (14.647, de acordo com o IBGE), chegamos a incríveis R$ 18.293,70 por pessoa. Na outra ponta da tabela, com R$ 345,05 per capita de investimentos, está outra cidade que recebe muito dinheiro com a exploração de óleo e gás: Itapemirim. Basta bater o olho nos dados do anuário Finanças dos Municípios Capixabas, da Aequus Consultoria, para notar o enorme abismo.

Para fugirmos de eventuais questões administrativas, temos de fazer a comparação com a média geral de investimento nos 78 municípios do Estado, que ficou, no ano passado, em R$ 1.074,74 por habitante (o desempenho de Kennedy supera o valor em 17 vezes). As cidades abrigam 4,102 milhões de pessoas e investiram R$ 4,408 bilhões.

Em valores absolutos, a Serra foi a prefeitura que mais investiu: R$ 717,9 milhões. Mas, quando é feita a divisão pela população (572.274), o investimento per capita serrano vai para o 25º lugar, com R$ 1.254,55 por pessoa. Vitória, segundo lugar no geral (R$ 558,8 milhões), fica na 13ª colocação no ranking per capita, com R$ 1.630. Vila Velha, segunda maior população do Estado (502.899) e quarto maior investimento (R$ 294,2 milhões), tem o 71º investimento por habitante (R$ 585,13).

No ano passado, Presidente Kennedy recebeu R$ 283,4 milhões em royalties e participações especiais, o que dá R$ 19,3 mil por habitante. As outras duas cidades que mais tiveram esse volume do recurso foram Marataízes (R$ 260,2 milhões) e Itapemirim (R$ 250,4 milhões).

Os maiores investimentos per capita (em R$):

  1. Presidente Kennedy: 18.293
  2. São Domingos do Norte: 2.715
  3. São Roque do Canaã: 2.686
  4. Ponto Belo: 2.428
  5. Mucurici: 2.365
  6. São José do Calçado: 2.294
  7. Dores do Rio Preto: 2.142
  8. Divino de São Lourenço: 2.011
  9. Marataízes: 1.879
  10. Viana: 1.741
  11. Marilândia: 1.713
  12. Bom Jesus do Norte: 1.687
  13. Vitória: 1.630
  14. Anchieta: 1.572
  15. João Neiva: 1.569
  16. Santa Teresa: 1.514
  17. Sooretama: 1.510
  18. Aracruz: 1.469
  19. Atílio Vivácqua: 1.378
  20. Colatina: 1.365

Os menores investimentos per capita (em R$):

  1. Itapemirim: 345,05
  2. Ecoporanga: 350,35
  3. Linhares: 488,75
  4. Ibatiba: 489,84
  5. Afonso Cláudio: 562,44
  6. Nova Venécia: 571,08
  7. Pancas: 577,71
  8. Vila Velha: 585,13
  9. Alto Rio Novo: 604,66
  10. Montanha: 604,89
  11. Santa Maria de Jetibá: 632,48
  12. São Gabriel da Palha: 635,20
  13. Iúna: 640,08
  14. Rio Bananal: 643,61
  15. Guaçuí: 651,61
  16. Ibiraçu: 663,89
  17. Alegre: 667,29
  18. Venda Nova: 706,60
  19. Itaguaçu: 709,86
  20. Muqui: 712,28

