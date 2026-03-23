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Último vídeo compartilhado por chefe da Guarda exaltava altruísmo: "Você é a própria benção"

Último vídeo compartilhado por chefe da Guarda exaltava altruísmo: "Você é a própria benção"

Recorte foi republicado por Dayse Barbosa Mattos, em sua rede social, poucas horas antes de ser morta com cinco tiros, na madrugada desta segunda-feira (23)

Sara Oliveira

Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de março de 2026 às 10:50

Último vídeo compartilhado por chefe da Guarda falava sobre ser forte:
Último vídeo compartilhado por chefe da Guarda falava sobre ser forte: "Você é a própria benção" Crédito: Redes Sociais

A comandante da Guarda Municipal de Vitória, Dayse Barbosa Mattos, fazia publicações nas redes sociais se posicionando pelo direito das mulheres. Vídeos republicados pela chefe da corporação, poucas horas de ser assassinada pelo namorado na madrugada desta segunda-feira (23), falavam sobre a dificuldade na conquista de direitos pelo público feminino e sobre a importância de se manter forte.

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Último vídeo compartilhado por chefe da Guarda exaltava altruísmo: "Você é a própria benção"

Um dos vídeos compartilhados elenca os direitos conquistados pelas mulheres ao longo dos anos, e como esses direitos - como liberdade para trabalhar, igualdade salarial, e independência financeira - foram conquistados tardiamente ou, em alguns casos, nem foram alcançados. No segundo vídeo, o recorte de um trecho com uma mulher fala sobre altruísmo e o impacto exercido na vida das pessoas.

A comandante da Guarda Municipal de Vitória, Dayse Barbosa Mattos, fazia publicações nas redes sociais se posicionando pelo direito das mulheres. Vídeos republicados pela chefe da corporação,  poucas horas antes de ser assassinada pelo namorado na madrugada desta segunda-feira (23), falavam sobre a dificuldade na conquista de direitos pelo público feminino e sobre a importância de se manter forte.

“Às vezes, nada de extraordinário acontece com você porque você é o extraordinário que acontece na vida dos outros [...] Eu sei que você está dando o máximo, segurando as pontas pra todo mundo, sendo forte e eu sei que às vezes parece que nada volta, que ninguém percebe o quanto você se doa, mas você é a própria benção. O jeito que você ama, o jeito que você protege, o jeito que você transborda na vida das pessoas, mesmo quando você tá exausta. É sua força que mantém os outros de pé”, pontua.

Dayse Barbosa Mattos, comandante da Guarda Municipal de Vitória morta pelo namorado
Dayse Barbosa Mattos, comandante da Guarda Municipal de Vitória morta pelo namorado Crédito: Instagram guardadevitoria_dayse

Comandante tinha orgulho da atuação

Em uma outra publicação,  em janeiro deste ano, a comandante comemorou os 600 dias sem feminicídio em Vitória e falou sobre o trabalho exercido no combate a esse tipo de crime.

“Como comandante da Guarda de Vitória, tenho orgulho da instituição que faço parte por atuar com firmeza, sensibilidade e tecnologia para enfrentar a violência contra a mulher [...] Seguimos vigilantes. Seguimos cuidando. Porque nenhuma de nós deve viver com medo e nenhuma violência pode ser normalizada”, declarou.

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